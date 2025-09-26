2位に浮上した神戸はあす27日、ホームで清水と対戦する。勝てば首位・鹿島に勝ち点1差まで迫れる可能性がある中、守備の要であるDFマテウス・トゥーレルが3試合ぶりに復帰。「自分たちが連勝していく過程の上で勝たないといけない試合」と力を込めた。

ルヴァン杯準々決勝第2戦・横浜FC戦での一発退場によりリーグ戦2試合出場停止処分を受けた。その2試合ともにチームは連続無失点。「出られなかったことで色々な思いを持ちながら試合を見ました。“自分が出ていたらあんな良い試合をしなかったかも…”などの気持ちもあったけど」と冗談を交えつつ「この件（出場停止）に関して多く語ることはない。前を向いてやっている」とピッチに戻る準備を整えた。

チームは公式戦4試合連続無失点で、J1リーグは3試合連続無失点中。「4」になればクラブタイ記録（99年、09年）となる。「負傷者が多い中でもチーム力を落とさずにやれている。凄くチーム力があることを証明できている」と仲間を称えるが、トゥーレルの復帰はさらなる鉄壁守備陣の後押し。「勝つ準備はできている。難しいゲームになっても、我々が勝つと信じている」。気をつけるべきは相手の鋭いカウンター。集中力を保って無失点勝利に導き、鹿島にプレッシャーを掛ける。