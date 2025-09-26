ドラゴンズの今年レギュラーに定着し、大きな活躍を見せる上林誠知選手(30)。ファンの応援が活躍の源となっていました。

今シーズン、ここまで130試合に出場。移籍2年目でチームに欠かせない存在となった上林誠知選手。

5月にはホームランを量産し、月間ドデVPを獲得。

8月にはヒットを量産し月間打率.349。自身7年ぶりの規定打席到達も成し遂げました。

「何かもうあっという間だったので、今シーズンは。早く感じたってことは充実していたんですかね。全然満足はしていないんですけど…」（上林誠知選手）

満足できない理由のひとつが9月前半。12試合で打率.140と成績不振に陥ったこと。

「手も足も出ずに打てないっていうよりは、いい当たりもあったりしている中で、ヒットが出ないという状況です」（上林選手）

矢野燿大さんの指摘には――

この時の状況について9月16日放送の『ドデスカ！』で、矢野燿大さんがこんな指摘をしていました。

「ストライクゾーンのコンタクト率がめちゃくちゃ高い選手なんです。だけど逆にその長所が、弱点として攻められるところになっている。『ボール球を振らない』というのが、上林くんがこれから、もっといい打者になるために、振らない勇気が必要になります」（野球評論家 矢野燿大さん）

「自分も番組を拝見したんですけど、もっといい選手になっていくためには、そういう技術も必要だと思う。タイミングがしっかり取れていれば、ボールも見逃せるし、ストライクも振りに行けるので、そこをオフなどに修正したいと思っています」（上林選手）

「最後は沈んだまま終わるのではなく、調子を上げた状態でシーズンを終わりたいと思っているので、何とか上げていきたいです」（上林選手）

「選手と一緒に我慢強く、その時を待っていてほしい」

その言葉通り、直近5試合で調子を上げてきた上林選手。支えとなっているのは ファンの応援です。

Q.応援歌の歌詞、良いなと思いませんか？

「思います。すごく気に入っています」（上林選手）

『竜の力を纏い 輝く未来呼べ 風切り裂き走る 誠知る男』

「『竜の力を纏い 輝く未来呼べ』ということなので、輝く未来が待っていると思うので、ファンの皆様には、選手と一緒に我慢強く、その時を待っていてほしいと思います」（上林選手）

シーズンも残り5試合。その先にある輝く未来を目指して、全力を尽くします。

「少しでも上の順位で終わることで、来年以降につながると思うので、そういう所を意識して、最後までやりたいです」（上林選手）

(2025年9月26日放送 メ～テレ『ドデスカ！』より)