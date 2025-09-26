【愛犬占い】大人しい？活動的？「子守熊犬」タイプの性格とは【わんわんキャラナビ】

子守熊犬（分類：忠犬）

【4】フットワークの軽い子守熊犬

いつもはボーっとしていてもフットワークの軽いワンちゃん

愛くるしい忠犬ですが、いつも大人しく寝ていることが多いワンちゃんです。でも、遊ぶことが大好きなので、フットワークも軽く散歩に連れて行くとイキイキとしています。子犬の頃は、病気がちで体が弱かったので飼い主の手を煩わせていましたが、成犬になると健康を取り戻します。

しつけの注意点としては、むやみに大きな声で怒鳴ることと体罰を加えることはいけません。飼い主との信頼関係が壊れてしまいます。耳元で話しかけるとよく言うことを聞きます。ストレスを溜めやすいので、のんびりとこの子のペースで育ててあげましょう。

【10】母性愛豊かな子守熊犬

母性愛が強く、愛情深いワンちゃん

穏やかでとても優しい母性をもったワンちゃんです。非常に臆病なところがあるので、しつけをするときでも決して大声をあげたりしないでください。怖がると飼い主に心を許さなくなってしまいます。大人しい性格なので、育てるのに苦労はないでしょう。ただ、少し体が弱いので無理をさせないのが肝要です。激しい運動よりも、ゆっくりとしたペースで散歩をさせてあげてください。

また、どこでもよく寝ますが、いざというときのために体力を温存しているのです。霊感も強いので、誰もいない空間に向かって吠えたりしますが、叱ってはいけません。

【16】コアラのなかの子守熊犬

コアラのように大人しいマスコット的なワンちゃん

動物園の人気者のコアラのように、大人しい性格のワンちゃんです。どこでもよく寝ますし、ボーッとしているときが至福の時間なのです。偏食の傾向があり食も細いので、こまめにおやつをあげてください。激しいトレーニングには向いていないので、おもちゃで遊ばせるなど無理をさせない飼育を心がけてください。飼い主には従順なので、育てやすい性質といえるでしょう。

トイレはマメに掃除をしないと、自分のうんちを食べてしまうことがありますから、清潔を心がけてください。忠犬ですが、癒し犬のように可愛いのが特徴です。

【33】活動的な子守熊犬

明るく活動的な性格でみんなから人気があるワンちゃん

おおらかな性格で、遊ぶことが大好きな活動的なワンちゃんです。よく学びよく遊ぶというわかりやすい性格は、ペットとして飼い主はとても癒されます。食べることも大好きですが、えり好みが激しいのが難点です。食べたあとは、お約束のお昼寝タイム。

どこでもよく寝ますが、夜になるとまた活動を始めます。自分の住み家でくつろいでいる時間は、至福の時。体があまり丈夫ではないので、激しい運動は控えてあげましょう。散歩もゆっくりと時間をかけて、時々休憩をはさんでください。スローライフを一緒に楽しみましょう。

愛犬の「動物キャラ」をチェックしましょう！

わんわんキャラナビは、ワンちゃんの誕生日から割り出した12の動物キャラクターに当てはめ、愛犬の個性や心理を分析・診断します。

それでは、早速、下の「換算表」で、愛犬の動物キャラクターを調べてみましょう。わんちゃんの生年月日から、下記の手順で簡単に調べることができます。

この「8」が愛犬のキャラクター番号になります。この60分類キャラクターは生涯変わることはありませんので、覚えておいてください。ただし、四柱推命では23時以降は翌日とみなしますので、生まれた時間が23時以降の場合は、誕生日の翌日でキャラクターを調べてください。また、MOON・EARTH・SUNの3分類のタイプもこの表からわかります。

