【RIZIN】王者シェイドゥラエフ「11月の大会に出る準備もできている。喜んで出たい」初防衛戦に絶対の自信
■『RIZIN.51』全選手インタビュー（26日／名古屋市内ホテル）
フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが、ビクター・コレスニックとの初防衛戦に向けて「ずっと練習してきて防衛戦の準備をしてきた」と勝利に向けた自身を語った。
【動画】堀江圭功、憧れの長渕剛との対談で初告白「結婚してないけど、男の子が1人いるんです」
昨年6月にRIZINに初参戦したシェイドゥラエフは、圧倒的な強さで武田光司、フアン・アーチュレッタ、久保優太を立て続けにフィニッシュし、5月の『RIZIN男祭り』でクレベル・コイケにも1ラウンドTKO勝利でRIZINフェザー級ベルトを獲得した。
7月の『超RIZIN.4』で初防衛戦が予定されるも、ふさわしい挑戦者がおらずに、今大会へスライドすることに。6月の札幌大会でSASUKEに1ラウンドTKO勝利したコレスニックを迎え撃つ。
シェイドゥラエフは挑戦者について「とてもよい才能と経験のあるファイター。打撃が強いのも知っているし研究してきた」と警戒するが、「スタンディングでも寝技でも対応できるように練習してきたので準備万端です」と冷静に語る。
キャリア14戦無敗で、2ラウンドまでいった久保戦以外はすべて1ラウンドフィニッシュしているシェイドゥラエフ。これまでの戦いで「自分のポテンシャルの半分くらいしか使っていない」と、まだまだ余力を残しながら圧倒的な結果を見せつけてきた。
RIZINのインタビュー動画では「毎月でも戦いたい」と語っていたが、初防衛戦をダメージなく終えられたら「11月の神戸大会に出る準備もできている。喜んで出たい」と、まさかの連続参戦にも意欲を見せる。
そして、「チャンピオンになって日本のファンがすごく増えたよ」と笑顔で日本のファンに感謝を伝えた。
フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが、ビクター・コレスニックとの初防衛戦に向けて「ずっと練習してきて防衛戦の準備をしてきた」と勝利に向けた自身を語った。
【動画】堀江圭功、憧れの長渕剛との対談で初告白「結婚してないけど、男の子が1人いるんです」
昨年6月にRIZINに初参戦したシェイドゥラエフは、圧倒的な強さで武田光司、フアン・アーチュレッタ、久保優太を立て続けにフィニッシュし、5月の『RIZIN男祭り』でクレベル・コイケにも1ラウンドTKO勝利でRIZINフェザー級ベルトを獲得した。
シェイドゥラエフは挑戦者について「とてもよい才能と経験のあるファイター。打撃が強いのも知っているし研究してきた」と警戒するが、「スタンディングでも寝技でも対応できるように練習してきたので準備万端です」と冷静に語る。
キャリア14戦無敗で、2ラウンドまでいった久保戦以外はすべて1ラウンドフィニッシュしているシェイドゥラエフ。これまでの戦いで「自分のポテンシャルの半分くらいしか使っていない」と、まだまだ余力を残しながら圧倒的な結果を見せつけてきた。
RIZINのインタビュー動画では「毎月でも戦いたい」と語っていたが、初防衛戦をダメージなく終えられたら「11月の神戸大会に出る準備もできている。喜んで出たい」と、まさかの連続参戦にも意欲を見せる。
そして、「チャンピオンになって日本のファンがすごく増えたよ」と笑顔で日本のファンに感謝を伝えた。