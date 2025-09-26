2025年、ワールドシリーズ連覇を目指すドジャースが2月から始めた新たな取り組みは、ブレンダン・マクダニエル氏（41）を「デベロップメント・インテグレーション・コーチ（開発統合コーチ）」に任命し、162試合全てでベンチ入りさせたことだ。近年のMLB球団ではデータ分析やテクノロジーの導入が進み、人員も情報量も膨大になったことで、現場の専門分化が一層進んでいる。そんな中でますます重要性を増しているのが「横の連携」である。「開発統合コーチ」と聞くと分かりにくいが、平たく言えばスタッフ同士をつなぐ「なんでも屋コーチ」であり、組織力の強化こそが使命。そんなキーマンに今季を振り返ってもらった。（取材・奥田秀樹通信員）

――唯一無二の二刀流、大谷翔平とともに仕事をする機会を得たことは、あなたのキャリアにとっても特別な出来事ではないでしょうか？

「翔平は本当に信じられないほどの才能の持ち主です。6年間、二刀流で結果を残してからドジャースにやって来たので、彼が自分自身を最もよく理解していて、どう取り組むべきかを知っています。ですから私たちの役割は、彼から学びつつ、こちらの考えを加えていくことです。トレーナー陣や投手・打撃コーチ陣、さらには他の選手たちも彼にアドバイスを送りますが、翔平はとてもオープンで、フィードバックを受け入れることを好みます。彼と仕事をするのは本当に楽しいことです。そして彼が二刀流で成功してきた大きな理由は、そのオープンな姿勢にあると思います。これほど勤勉で、日々のスケジュールを徹底して管理できる人間は見たことがありません。間違いなく、私がこれまでに出会った中で最高の存在です」

――大谷はドジャースに来て2年目。マンツーマンで取り組んできたことはありますか？

「昨年は彼のリハビリ投球プログラムに1年を通して付き添いました。軽くボールを投げる段階から、シーズン終盤にブルペンで本格的に投げるまで、全てを見てきました。入団直後には、彼の打撃練習を毎日チェックし、打撃プログラムをつくり上げる手助けもしました。そしてこのオフシーズンには、左肩の手術から復帰する過程で、投げる場面や打つ場面にも立ち会いました」

――トミー・ジョン手術からの復帰には独特のプロセスがある。

「トミー・ジョン手術に関しては比較的シンプルでした。打撃と投球を分けて、それぞれのプログラムを進めることができたからです。つまり『手術後の打撃プログラム』と『投球プログラム』を並行して行ったわけです。例えば試合終了が遅く、翌日がデーゲームという時には投球メニューを多少調整しましたが、それ以上に複雑なことはありませんでした。一方、このオフに行った肩の手術は状況が異なりました。投球腕ではなくリードアーム（左腕）の手術だったため、復帰を急ぐあまり投球メカニクスを崩さないよう、特に注意を払う必要がありました」

――今季の投球フォームは、エンゼルス時代と比べてかなり変わった。

「そうですね。以前はセットポジション中心でしたが、今はノーワインドアップを取り入れています。全身を使った動きに変わりました。私はそのフォームが好きですし、彼がそこに費やした努力も素晴らしいと思います」

――彼は回復のために「睡眠」を非常に重視する。アドバイスを送ったり話し合ったりすることはありますか？

「いや、彼は自分でとてもよく理解しています。私は、壊れていないものを直す必要はないという考え方なので、そこに口を出すことはありません。彼は休養、特に睡眠の管理を驚くほど高いレベルで実践しています。子供が生まれて生活が変わることもあったはずですが、私が見た限りでは何も乱れていません。本当に驚くべき存在です」

――かつて多くの人が「MLBで二刀流は不可能だ」と言ったが、大谷はそれを覆した。ただ今でも、少しでも成績が落ちると「どちらかに専念すべきだ」という声が出る。彼がこの先も二刀流を続けることは可能だと思いますか？

「もし誰かが二刀流を続けられるとしたら、それは翔平です。そして彼の成績は十分に優れています。攻撃面では依然として非常に高い生産性を発揮している。今季は盗塁数が減っていますが、将来的にまた増やす可能性もあるでしょう。彼は年齢以上に賢く、とても知恵深い選手です。今後、年齢を重ねて身体能力が少し落ちたとしても、その分、頭脳が非常に高いレベルで働き続け、プレーを助けてくれるはずです」

10年契約を結んだ大谷が、今後も長く二刀流で成功を続けるためには、ドジャースの組織的なサポートが欠かせない。その組織を、アンドルー・フリードマン編成本部長やデーブ・ロバーツ監督の腹心として機能的に動かしているのが、マクダニエル・コーチ。表舞台に立つことは少ないが、間違いなくチームのキーマンの一人だった。