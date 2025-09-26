「今の時期、何を着るべきか」問題を解決！ 着回し力抜群の「メッシュニット」で5コーデ紹介
長かった夏もようやく終わりが見えてきましたね。
【Day2】オールブラックコーデでかっこよく♪
いよいよ秋・冬服の登場？と思いきや、今後まだ30℃近いの日もあるそうです。
そこで生じるのが「今の時期、何を着るべきか」問題。
昨日は半袖でいけたのに、今日は長袖必須…なんて気温に振り回される毎日ですよね。
そこで今回は人気インフルエンサー・にーよんさんに、暑い日も涼しい日も着回せるトップスを使った5コーデを教えてもらいました！
▼今回着まわすのはこのアイテム
色展開：ナチュラル／スミクロ
お手持ちの服に重ねるだけで、気になる部分をふんわりカバーしてくれるメッシュニット。気温に合わせてインナーをキャミソールやTシャツ、タートルネックなどに変えれば、1年中着まわせます。
■【Day1】上品な肌見せ＆チュールスカートで大人ガーリーな気分♪
タンクトップを持っているけれど、1枚だけでは外出できないし、どう使えばいいのか…とお悩みの方も多いのでは？
そんな時はメッシュニットをさらりと羽織るだけで、体型カバーしつつ適度な肌見せが叶えられます。
この日はママ友とカフェに行くから、チュールスカートを合わせてガーリーな雰囲気に♪
■【Day2】
この日はかっこよくオールブラックでキメたい気分。
でもオールブラックコーデって、重い印象になりがちですよね。
そこで、トップスは真っ黒ではなくて軽さのある「スミクロ」のカラーをチョイス。
黒の濃淡でコーデにメリハリをつけられるのでおすすめですよ。
■【Day3】
少し肌寒い日は、メッシュニットの中にロンTを仕込んでみて。
無地でも良いですが、ボーダーやロゴ入りのロンTを選べばよりこなれ感がアップします。
軽やかなメッシュ素材のアイテムなので、重ね着しても着膨れの心配はありません。
■【Day4】
久々にディナーの約束があったこの日は、肌見せ＋シルバーネックレスで華やかなコーデに。
夜の寒さ対策としてトレンチコートを持参しましたが、このメッシュニットは脇のあたりがもたつかないのでアウターを羽織っても着心地が良いんです♪
■【Day5】
大人のオールホワイトコーデは、素材を意識すると良いですよ。
トップスとボトムスで異素材のものを選ぶと、コーデに奥行きが生まれておしゃれ度がアップ！
＝＝＝
オフホワイトとグレーのメッシュニットを使って、5種類のコーデを披露してくれたにーよんさん。着回し力抜群なメッシュニットですが、シンプルだからこそ素材やシルエット選びが重要です。オンオフ問わずに着まわせる上質なアイテムを選んでくださいね。
にーよんさん
4男1女のダイエット母さん。27歳から妊娠、出産を5度経て20kg増。おなかの脂肪を荷物と間違われ、銀行ATMでエラーが出るという衝撃の日から始めたダイエット。脂肪をちぎり捨てることに成功。Instagramフォロワー数は18.5万人（2025年2月現在）。現在も奮闘しながらスタイルをキープ中。著書『ダイエット母さん、20kgの脂肪をちぎり捨ててみた。マネするだけ5日間痩せプログラム』（KADOKAWA）など。
Instagram：@sango_diet24
文＝MK
