長かった夏もようやく終わりが見えてきましたね。

いよいよ秋・冬服の登場？と思いきや、今後まだ30℃近いの日もあるそうです。

そこで生じるのが「今の時期、何を着るべきか」問題。

昨日は半袖でいけたのに、今日は長袖必須…なんて気温に振り回される毎日ですよね。

そこで今回は人気インフルエンサー・にーよんさんに、暑い日も涼しい日も着回せるトップスを使った5コーデを教えてもらいました！

▼今回着まわすのはこのアイテム

今回着回したメッシュニット


色展開：ナチュラル／スミクロ

お手持ちの服に重ねるだけで、気になる部分をふんわりカバーしてくれるメッシュニット。気温に合わせてインナーをキャミソールやTシャツ、タートルネックなどに変えれば、1年中着まわせます。

■【Day1】上品な肌見せ＆チュールスカートで大人ガーリーな気分♪

【Day1】チュールスカートで大人ガーリーに


タンクトップを持っているけれど、1枚だけでは外出できないし、どう使えばいいのか…とお悩みの方も多いのでは？

そんな時はメッシュニットをさらりと羽織るだけで、体型カバーしつつ適度な肌見せが叶えられます。

この日はママ友とカフェに行くから、チュールスカートを合わせてガーリーな雰囲気に♪

【Day2】オールブラックコーデでかっこよく♪


この日はかっこよくオールブラックでキメたい気分。

でもオールブラックコーデって、重い印象になりがちですよね。

そこで、トップスは真っ黒ではなくて軽さのある「スミクロ」のカラーをチョイス。

黒の濃淡でコーデにメリハリをつけられるのでおすすめですよ。

【Day3】ロゴTをチラ見せする技ありコーデ


少し肌寒い日は、メッシュニットの中にロンTを仕込んでみて。

無地でも良いですが、ボーダーやロゴ入りのロンTを選べばよりこなれ感がアップします。

軽やかなメッシュ素材のアイテムなので、重ね着しても着膨れの心配はありません。

久々にディナーの約束があったこの日は、肌見せ＋シルバーネックレスで華やかなコーデに。

夜の寒さ対策としてトレンチコートを持参しましたが、このメッシュニットは脇のあたりがもたつかないのでアウターを羽織っても着心地が良いんです♪

【Day4】大人の肌見せで華やかに


【Day5】爽やかなオールホワイトコーデ


大人のオールホワイトコーデは、素材を意識すると良いですよ。

トップスとボトムスで異素材のものを選ぶと、コーデに奥行きが生まれておしゃれ度がアップ！

＝＝＝

オフホワイトとグレーのメッシュニットを使って、5種類のコーデを披露してくれたにーよんさん。着回し力抜群なメッシュニットですが、シンプルだからこそ素材やシルエット選びが重要です。オンオフ問わずに着まわせる上質なアイテムを選んでくださいね。

にーよんさん


4男1女のダイエット母さん。27歳から妊娠、出産を5度経て20kg増。おなかの脂肪を荷物と間違われ、銀行ATMでエラーが出るという衝撃の日から始めたダイエット。脂肪をちぎり捨てることに成功。Instagramフォロワー数は18.5万人（2025年2月現在）。現在も奮闘しながらスタイルをキープ中。著書『ダイエット母さん、20kgの脂肪をちぎり捨ててみた。マネするだけ5日間痩せプログラム』（KADOKAWA）など。

Instagram：@sango_diet24

文＝MK