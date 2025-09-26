µÈ½»¡¡¡ÖTHE W¡×Í¥¾¡¾Þ¶â°ìÀéËü±ß¤Î»È¤¤Æ»¡¡¼Ú¶âÊú¤¨¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¡Ö¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÈ½»¡Ê35¡Ë¤¬26Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¡ÖTHE W¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¾Þ¶â°ìÀéËü±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿µÈ½»¡£²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¬Ìî¤µ¤ó¤¬¼Ú¶â¤¬À¨¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»öÁ°¤Ë¡ÈÍ¥¾¡¤·¤¿¤éÌóÂ«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¡¦²¬ÌîÍÛ°ì¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿µÈ½»¤¬¡Ö°ì±þ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Âß¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢²¬Ìî¤«¤é¡Ö²¶¤Ê¡¢¶âÂß¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤«¤é¤Ï¼Ú¤ê¤¿¤¯¤Í¤¨¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£
¡¡µÈ½»¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡Ö¸åÇÚ¤È¤«¤Ë¶õµ¤À¶¾ô´ïÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê»ä¤¬»à¤ó¤À»þ¤ËÊè»²¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤¿¡£¿ÍË¾¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£