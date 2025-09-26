【ねこに九生あり】仲間であるねこを置いて決戦へ。魔王を倒したけれど、ねこはもういない
WEBアニメでも配信がスタートする『ねこむかしばなし』でおなじみのぱんだにあさんが展開するのは、ねこによるゆる〜い世界！
「情けは人のためならず」は情けが甘やかしになると言われるようになったり、「二の舞を演じる」は演じずに踏むようになったり…。昔から使われていることわざや慣用句が、時代と共に変わっていって本来のものとは違う意味になっても、ほとんどの人が気にも留めないことが多いですよね。
ゆるさを体現したような次世代のことわざ学習コミック、ぜひお楽しみください！
※本記事はぱんだにあ著の書籍『ねことわざ』から一部抜粋・編集しました。
■ねこに九生あり
「ねこに九生あり」は、猫は執念深いので、死んでも何度も生き返るという意味合いで使われます。この言葉の起源は諸説あるようですが、シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』にもこのことわざに近い表現が登場しています。もちろん迷信ですが、もしこの言葉通りなら、龍と剣と魔法が飛び交う世界の主人公になってもおかしくないですね。
著＝ぱんだにあ／『ねことわざ』