²¦Æ»¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Þ¤Ç¡ª3¼ïÎà¤Î¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¥¢¥ì¥ó¥¸ÂÐ·è
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¿ÉÌ£¤Ê¤·¤Ç»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡ª¡ÖÇòËãÇÌÆ¦Éå¡×
ËãÇÌÆ¦Éå¤Ï¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë°ì»®¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤¤²¦Æ»¤ÎÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¿ÉÌ£¤òÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤â¤´¾Ò²ð¡ª¡¡¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ£¤ËË°¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²¦Æ»ËãÇÌÆ¦Éå
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÈÆ¦ÈÄ¾ß¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤¤«¤»¤¿ËÜ³ÊÇÉ¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡Ä100g
Ä¹¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡ÊÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò¾¯¤·´Þ¤à¡Ë¡Ä5cmÊ¬
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
ø¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1/2
ø¤ß¤½¡ÄÂç¤µ¤¸1
ø¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¢£B¡ãº®¤¼¤ë¡ä
øÊÒ·ªÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡¼ò¡¡¥é¡¼Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥Æ¦Éå¤Ï2cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤Æù¤ò4¡Á5Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£Æù¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ»é¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢A¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¼å²Ð¤ÇÌó1Ê¬ßÖ¤á¤Æ¡¢¹á¤ê¤òÎ©¤¿¤»¤ë¡£
Point
Æù¤ò¤·¤Ã¤«¤êßÖ¤á¤ë¤È¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤¬È´¤±¤ÆÌ£¤¬¶Å½Ì¤¹¤ë¡£
3¡¥¿å3/4¥«¥Ã¥×¡¢¼òÂç¤µ¤¸1¡¢Æ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÌó3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4¡¥¤¤¤Ã¤¿¤ó²Ð¤ò»ß¤á¡¢B¤ò¤â¤¦°ìÅÙº®¤¼¤Æ¤«¤é²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤Ò¤Èº®¤¼¤¹¤ë¡£ºÆ¤ÓÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢º®¤¼¤Æ¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤Í¤®¤È¡¢¥é¡¼Ìý¾®¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤¹¤ë¡£¶¯²Ð¤ÇÌó30ÉÃ¾Æ¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÑµÍ¤á¤Æ¡¢¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿º£°æÎ¼ ¡¡1¿ÍÊ¬333kcal¡¡±öÊ¬2.4g¡Ë
¢£ÇòËãÇÌÆ¦Éå
¤È¤ê¤Ò¤Æù¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È»Å¾å¤²¡¢»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤â¤á¤óÆ¦Éå¡Ä 1Ãú¡ÊÌó300g¡Ë
¤È¤ê¤Ò¤Æù¡Ä150g
Ä¹¤Í¤®¡ÊÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò´Þ¤à¡Ë¡Ä2/3ËÜ
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä2/5¤«¤±Ê¬
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
øÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
ø¤ß¤½¡¢¼ò¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
ø¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢¤ß¤ê¤ó¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
ø¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
ø¿å¡Ä1¤È1/2¥«¥Ã¥×
¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥Æ¦Éå¤Ï1.5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤Í¤®¤ÏÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò¾¯¤·ÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï2cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤Ò¤Æù¡¢2cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
3¡¥A¤ò¤â¤¦°ìÅÙº®¤¼¤Æ¤«¤é²Ã¤¨¡¢Æ¦Éå¤â²Ã¤¨¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Çº®¤¼¤Ê¤¬¤é3¡Á4Ê¬¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤Í¤®¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¤ß¤Ê¤¤¤¤Ì¤³¡¡1¿ÍÊ¬333kcal¡¡±öÊ¬1.3g¡Ë
¢£¥È¥Þ¥ÈËãÇÌÆ¦Éå
¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤ß¤â½¼Ê¬¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡Ä1Ãú¡ÊÌó300g¡Ë
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡Ä80g
¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¥È¥Þ¥È¡Ä1¸Ä
Æ¦ÈÄ¾ß¡Ä¾®¤µ¤¸1
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
øÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1
ø¿å¡ÄÂç¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¤ß¤ê¤ó¡¡¤´¤ÞÌý¡¡±ö
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤È¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó³ÆÂç¤µ¤¸1¡¢¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ500W¤Ç1Ê¬40ÉÃ¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡¢ºÚÈ¤¤Ç¤Û¤°¤¹¡£
2¡¥¥È¥Þ¥È¡¢Æ¦Éå¤Ï1.5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢¿å3/4¥«¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë1¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ500W¤Ç2Ê¬30ÉÃ¡Á3Ê¬20ÉÃ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¡£
3¡¥Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËA¤ò¤â¤¦°ìÅÙº®¤¼¤Æ¤«¤é²Ã¤¨¡¢Æ¦Éå¤òÄÙ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë500W¤Ç1Ê¬40ÉÃ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿½Å¿®½é¹¾¡¡1¿ÍÊ¬246kcal¡¡±öÊ¬2.7g¡Ë
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï500W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£600W¤Ê¤é0.8ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.7ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤ª»ÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²Æ¥Ð¥Æ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÇòËãÇÌÆ¦Éå¤ä¡¢¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤ë¥È¥Þ¥ÈËãÇÌÆ¦Éå¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»£±Æ¡¿Ê¡ÈøÈþÀã¡¡ß·ÌÚ±û»Ò¡¡Ìî¸ý·ò»Ö¡¡±ÉÍÜ´Æ½¤¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡áÆÁ±ÊÍÛ»Ò