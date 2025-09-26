¥²¥²¥²ÉâÀ¤³¨¡Ö¶Ç¤ÎÍ§¡×ºÆÈÎ·èÄê¡ª ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÉâÀ¤³¨¹©Ë¼¡×¤Ë¤Æ9·î29Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÈÇ»°¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÉâÀ¤³¨¹©Ë¼¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥²¥²¥²ÉâÀ¤³¨¡Ø¶Ç¤ÎÍ§¡Ù¡×¤òºÆÈÇ¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï9·î29Æü12»þ¤è¤ê10·î13Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï33,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿ÉâÀ¤³¨¥·¥êー¥º¡Ö¥²¥²¥²ÉâÀ¤³¨¡×¤è¤ê¡¢±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¡£¸ß¤¤¤Ë´é¤ò°ï¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òÉâÀ¤³¨ÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡¢µ´ÂÀÏº¤ÎÉã¤È¿åÌÚ¤ÎÍ§¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡Ö¥²¥²¥²ÉâÀ¤³¨ ¶Ç¤ÎÍ§¡×¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥²¥²¥²ÉâÀ¤³¨¡¡¶Ç¤ÎÍ§
ÈÎÇä²Á³Ê¡§33,000±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§9·î29Æü12»þ～10·î13Æü23»þ59Ê¬
ÈÎÇä¿ô¡§¾åµ´ü´Ö¤Ë¤è¤ë¼õÃíÀ¸»º
¢¨Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Âè¼·ÈÇ100Éô¡Ê¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï100Éô¤´¤È¤ËÂèÈ¬ÈÇ¡¢Âè¶åÈÇ¤ÈÈÇ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÈÇ»°
¥µ¥¤¥º¡§¡Ê³¨¡Ë½Ä29.2㎝¡ß²£20.4㎝¡Ê³Û¡Ë½Ä41.0㎝¡ß²£32.2㎝
ÁÇºà¡Ê³ÛÁõÉôÊ¬¡Ë¡§ÌÚºà¡¢¼ù»é¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë
ÏÂ»æ¡Ê³¨¡Ë¡§½ã¼ê¹÷ÏÂ»æ¡Ê±ÛÁ°ÏÂ»æ¹÷¸µ¡¡´äÌîÊ¿»°ÏºÀ½»æ½ê¡¦»³¸ýÀ½»æ½ê¡Ë
µ»Ë¡¡§¥¸ー¥¯¥ìーÈÇ²è
(C)±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ