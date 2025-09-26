国内最大のターミナル駅・新宿駅の周辺で進められている、複数の大規模な再開発の一環として、新宿駅西口駅前広場の動線が大きく変わります。2025年9月27日の未明からは、広場を通り抜けていた車両（一般車）の南北方向への通り抜け（甲州街道⇔青梅街道方向の通り抜け）が、できなくなります。

一方、歩行者にとっては朗報で、これまで迂回が必要だった西新宿方面への移動が直進可能となり、利便性が大幅に向上します。この変更は「人中心の都市空間」を目指す再整備のファーストステップとなります。

参考） 世界一の利用者数「新宿駅」西口駅前広場がこんなに変わる！ “人中心の都市空間”に向け東京都が再整備計画を発表 | https://tetsudo-ch.com/13005465.html

歩行者中心の新宿駅に向けたファーストステップ

9月27日の午前0時頃から行われる動線の切り替えは、歩行者中心の新宿駅に向けたファーストステップの工事となります。午前3時ごろまでが予定されています。

9月26日までは、車両はJRの線路に並行する形で、南北方向への通り抜けが出来ていましたが、今回の工事以降は、南北方向への通り抜けができなくなります。渋谷〜池袋方面の途中で新宿駅西口を通過していた車両は、今後は都庁方面もしくは明治通り方面への迂回が必要になります。

南北方向への通り抜け不可

歩行者動線が見直しに

地上の歩行者導線に関しては、従来は新宿駅から西新宿地区へ向かう場合には、小田急HALCか京王百貨店前まで大きく迂回をする必要があり、東西の移動がしにくいという課題がありました。今回の通路変更により、新宿駅から西新宿方面へは、歩行者が直進で向かう事が可能になります。

歩行者回遊動線

今後も開発が続く西新宿地域の、第1歩目の工事となります。

車両を使っていた方は、通行できる道路が変更になるので、ご注意ください。

（画像：東京都）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）