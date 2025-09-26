17LIVEは、イチナナショッピングの新機能としてアプリ内通貨「ベイビーコイン」で利用できる「イチナナガチャ」を導入した。

本機能は、ライブ配信中の配信ルームやプロフィールページから、ユーザーが保有している「ベイビーコイン」で、ライバーが自由に設定できる画像、音声のデジタル商品をガチャ形式で楽しめるものだ。入手したアイテムは、自身の「マイページ」から楽しめる。

「イチナナガチャ」でアイテムを獲得すると、配信ルームにメッセージが表示され、レア度の高いSSRのアイテムを獲得すると、スペシャルな通知が流れる。

17LIVEでは、他のライブ配信プラットフォームに先駆け、通常の商品やサービスの販売機能「イチナナショッピング」を2023年7月にアプリ内に導入。これまで「イチナナショッピング」を活用したさまざまなライブコマースイベントを実施し、多くのライバーが参加したほか、個人のライバーが自身の作品や商品を販売してきた。ただし、従来はデジタル商品を直接リスナーに販売できる仕組みがなかったため、保有しているベイビーコインを利用できる今回の「イチナナガチャ」の導入により、ライバーにとってもリスナーにとってもよりシームレスにデジタルアイテムを楽しむことが可能となった。

「イチナナガチャ」はライバー側が審査フォームより申請。17LIVE側が承諾後、利用可能となる。

