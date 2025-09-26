¡Ö¾ï¤Ë2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¤¤¡×AÅìµþ3Ç¯ÌÜ¤Î¥Æー¥Ö¥¹³¤¤¬Ä©¤à¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸
¡Ö¿À¸Í¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø3Ç¯°ÊÍè¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡9·î23Æü¡¢¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¼çºÅ¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¡ØKOBE RISING -2025-¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¥Æー¥Ö¥¹³¤¤¬»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£²ñ¾ì¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÈGLION ARENA KOBE¡É¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Î¥Æー¥Ö¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë³®Àû»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥êー¥Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ÃÏ¸µ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿À¸Í¤È¤ÎÂÐÀï¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢75－68¤Ç¾¡Íø¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£º£Ç¯8·î¤Î¡ØFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥×¥ìー¤Ë³Î¼Â¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ïº£¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Ê¤¹¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¢£3Ç¯ÌÜ¤ÎÀÕÇ¤´¶
ÃÏ¸µ¤Ë´°À®¤·¤¿GLION ARENA KOBE¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÇAÅìµþºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀÕÇ¤´¶¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Áー¥à¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ëÌò³ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾ï¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤Áª¼ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Áª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºî¶È¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Æー¥Ö¥¹¤¬²ÃÆþ¤·¤¿2023－24¡¢¤½¤·¤Æ2024－25¥·ー¥º¥ó¡¢AÅìµþ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤Ê¥Áー¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç70ÅÀ¡¢80ÅÀ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¥¹¥³¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÆÃ¤Ë°ìÀïÉ¬¾¡¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤ò¤É¤¦¼è¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¢£¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¡×¤Î¿¿°Õ
¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ø¤Î°Õ¼±²þ³×¤ò¥Æー¥Ö¥¹¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ
¡¡AÅìµþ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸ì¤ë¥Æー¥Ö¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Áー¥à¤Î¾¡Î¨¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÁ°Äó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤â¤Ã¤È¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤¬µ¡Ç½¤·¤¿¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î·Á¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤âÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¾ï¤Ë2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤âÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÎ®¤ì¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡ÈÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¡Ê³°³Ñ¤«¤é¡Ë¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ·è¤á¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê¤¹¤ë¥¹¥Úー¥¹¡Ë¤¬¤Ç¤¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Îµ¡²ñ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¥¹¥êー¤òÂÇ¤¿¤º¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤À¤±ÁÀ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÅÀ¿ô¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÏìÅÍß¤ËÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¤¡¢¥¹¥³¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Æー¥Ö¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¤ß¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëAÅìµþ¤ò¡¢¥Æー¥Ö¥¹¤¬¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÀ¾ËÜÍ§