スーツの内側から3秒でスマホを取り出せるスマホホルダー「Smart Gear +」
朝の満員電車で、ふと自分のスーツ姿を車窓に映してみると…あれ、なんだか野暮ったい。原因はポケットに入れたスマホでした。せっかくのジャケットラインが台無しです。
かといって首から下げるストラップや肩掛けポーチは、どうにもカジュアルすぎる。ビジネスシーンでは浮いてしまいます。
そんなジレンマを解決する「Smart Gear +」は、腰にスッと差すだけでスマホを携帯できる新発想のホルダー。これ、意外にも革命的じゃないでしょうか。
着脱3秒の手軽さが生む余裕
「Smart Gear +」の最大の魅力は、その圧倒的な手軽さ。ズボンの腰部分に差すだけで装着完了。ベルトを通す必要もなければ、バックルを外す手間もありません。
急な外出時も、会議室への移動時も、さっと装着してスマートに出発。この3秒の差が、心の余裕を生んでくれそうです。
しかも重さ約100g、厚さ34mmという薄型設計。ジャケットの下につけても目立ちません。まさに「見えない収納」といったところでしょうか。
プッシュするだけで即アクセス
改札でのモタつき、誰もが経験ありますよね。「Smart Gear +」なら、ホルダー下部のプッシュホールから指で軽く押すだけでスマホが取り出せます。
縦3.0cm×横3.5cmに拡大されたホールは、指の太い方でもスムーズにアクセス可能。コンビニでの支払いも、電車の乗り換えも、もたつくことなくスマートに。
さらにマグネット式のフラップで、逆さにしてもスマホが落ちない安心設計。トイレでズボンを下ろす時の「あっ！」という瞬間も防いでくれます。
スマートに、でも遊び心も
なんとなく、「ジェームズ・ボンドが使ってそう」なんて妄想してしまいました。スーツの内側から颯爽とスマホを取り出す姿、ちょっとカッコよくないですか？
実用性はもちろん、こういう「使ってみたくなる」ワクワク感も大切ですよね。仕事のモチベーションって、案外こういう小物から湧いてきたりするものです。
ビジネスシーンでの身だしなみは、細部に宿るもの。ポケットの膨らみひとつで印象は大きく変わります。「Smart Gear +」で、ワンランク上のスーツスタイルを手に入れてみてはいかがでしょうか。
