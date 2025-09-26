スターマイカが大幅高で３連騰、政投銀との提携通じ新ファンドを組成 スターマイカが大幅高で３連騰、政投銀との提携通じ新ファンドを組成

スター・マイカ・ホールディングス<2975.T>が大幅高で３連騰。年初来高値を更新した。２５日の取引終了後、中核事業会社が保有する中古区分所有マンション群を、新設企業のエルバイト合同会社に譲渡し、新たな不動産流動化ファンドを組成したと発表。ファンドビジネスの拡大を期待した買いが入ったようだ。



スターマイカは今年４月に日本政策投資銀行と資本・業務提携契約を締結。その結果として、多様な投資家の参画など拡張性を考慮した新たな私募ファンドを組成することになった。運用開始日は９月２５日。組み入れ資産は首都圏や近畿圏を中心とする賃貸中の中古区分所有マンション１５４戸で総額３０億円。スターマイカは政投銀との資本・業務提携により調達した資金の一部をもとに、ファンドへの匿名組合出資を行っているという。



