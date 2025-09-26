忠犬のような多機能ボール。

音声アシスタントやスマホ用アプリと連携し、エアコンやテレビなどを簡単に制御できる家はスマートホームと呼ばれています。既存の家電が楽チン操作できれば、何かと便利で一度使うともう手放せないくらい。

でも待てよ？ スマートホームは今ある家電をより使いやすくするだけで、目新しいデバイスってなくない？ 頭の片隅にずっと感じていた疑問が、Penguins Innovateの「rabbit」を見てハッキリとした確信に変わりました。

頭上を往来する能動的なIoT家電

rabbitは頭上に渡したレールに留まり、人間の動きを追いかけ移動する照明器具。パノラマカメラが見ているので、手が届かずともジェスチャーで調光します。無線スピーカーもあるので音楽再生もでき、カメラはセキュリティーに役立つ上、スピーカーと併せてウェブ会議までできてしまいます。

人間を追いかけるのは、カメラからの視覚情報もありますがAIプロセッサーの成せる技。音声指示も可能で、アプリでも好みの設定が変えられます。また主人の生活パターンを学習するので、一歩先を予測して自律行動する賢さも備えています。

Image: Penguins Innovate

中身はメカがギッシリ

軽くて柔らかいカバー内には、30個のデュアル温度LEDと5つのRGBライトを搭載。調光・調色も自由自在で、最高1万6000ルーメンの明るさに発光できます。しかも指示をせずとも、自発的に調節するんです。

カメラは4つの2K HDカメラで360度全方位を見ています。アプリを使うと、上から自由に角度を変えて室内をチェックができます。赤外線距離センサーや温度センサーなどもあるので、ペットや子どもの見守りにも良いですね。

レールは軽くて頑丈なカーボンファイバー製。壁にはネジ留めで台座を固定するので、設置は割と簡単。10分で完成するそうな。

これこそが次世代スマートホーム家電

次世代のスマートホームには、こういうまったく新しい家電があっても良いと思うんですよね。すでにそういう時代だと思うんですけど、ナゼか新種がなかなか出てこないのが実情です。

rabbitは近日中に海外のクラウドファンディングに登場予定。まだ価格は不明ですが、メルアド登録で登場初日の出資が40％オフになるそうです。

SwitchBot LEDシーリングライト 8畳 7,580円 Amazonで見る PR PR

Source: YouTube, Penguins Innovate via MIKE SHOUTS