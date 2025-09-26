°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤¬ÇØ·Ê¤Ë¡¡¡ÈÀ¯¶µ°ìÃ×¡É¤ÇÊø¤ì¤¿´ÚÄá»Ò¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñ
´Ú¹ñ¤ÇÆÃÊÌ¸¡»¡¥Á¡¼¥à¤ÎÌ·Àè¤¬½¡¶µÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´Ú¹ñ¡ÛµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÈÂè1ÌîÅÞ¤Î¡ÈÀ¯¶µÌþÃå¡Éµ¿ÏÇ¤È¤Ï
ÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¡¢´ÚÄá»Ò¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯¥Á¥ã¡ËÁíºÛ¤¬Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÀ¯¸¢¤È´ØÏ¢¤·¤¿À¯¶µÌþÃåµ¿ÏÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
½¡¶µÃÄÂÎ¤Î»ØÆ³Éô¤¬¸ø³«¾¤´¤µ¤ì¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£¶µÃÄ´´Éô¤Ë¤è¤ë¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤Ø¤ÎÀÁÂ÷ÍÑ¤ÎÂ£¤êÊªÄó¶¡µ¿ÏÇ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ö·ï¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë100²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10²¯±ß¡ËÂæ¤Î2022Ç¯3·îÂçÅýÎÎÁªµó»ñ¶â»Ù±çÌäÂê¤ËÈô¤Ó²Ð¤·¤¿¡£
Õú¼â±ÙÀ¯¸¢¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤è¤ë¹ñÀ¯ÔâÃÇ¤ÎÍÌµ¤¬¿·¤¿¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¸¡¤ÎÁÜºº¤ÇÄóµ¯¤µ¤ì¤¿µ¿ÏÇ¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¤Ð¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ï¤Ê¤¼Á°ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ÈÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×ÀªÎÏ¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤ÇÌ©Ãå¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ä¡Ø»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢Ê¸Á¯ÌÀ¡Ê¥à¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ë½éÂåÁíºÛ»àµî¸å¤ËÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¶µÃÄÆâÉô¤ÎÂÐÎ©¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¶¯²½¤Ê¤ÉÊ£¹çÅª¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÇÄ°®¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤¬Í¿ÌîÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤òÉý¹¤¯´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿¤È¤ÎÏÃ¤â½Ð¤¿¡£¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Ø¤Î¼ÕÎé¤Ï1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó100Ëü±ß¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤Ë¡È¤ªÇ¯¶Ì¡É¤È¤·¤Æ100Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤·¡¢·ùµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿¤Î¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÀ¯¼£·÷¿ÍÌ®¡¢Í¿ÌîÅÞ¤òÌä¤ï¤º
À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡¢°Ê²¼¡Ö²ÈÄíÏ¢¹ç¡×¡Ë¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï¡¢Âè20ÂåÂçÅýÎÎÁªµóÄ¾Á°¤Î2022Ç¯2¡Á3·î¤Ë¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤ËÅÏ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿100Ëü¥¦¥©¥ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ø»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¶µÃÄ¤Î¸µ¡¦¸½¿¦´´Éô¤ÎÏÃ¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»þÀÞ¡¢¿®¼Ô¤Ë50Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5Ëü±ß¡Ë¤«¤é100Ëü¥¦¥©¥ó¡¢300Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó30Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤ª¾®¸¯¤¤¡É¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¤³¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¶µÃÄ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹Ô»ö¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ËÍè¤ëÀ¯¼£²È¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ëÉõÅû¤Î¼ÕÎé¶â¤Ï´ðËÜÅª¤Ë1000Ëü¥¦¥©¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×
¡Öº£²óÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëË¿¶¦¤ËÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤ä¡¢Âè22Âå¹ñ²ñ¿Ê½Ð¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¸µÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤Ê¤É¤â¶µÃÄ¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤Àº£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬Âè20ÂåÂçÅýÎÎÁªµóÁ°¤«¤éÆâÉôÅª¤ËÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¹ñÌ±¤ÎÎÏ¸õÊä¡Ë¤Î»Ù»ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¿¤áÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£100²¯¥¦¥©¥óÂæ¤ÎÁªµó»ñ¶â»Ù±çÌäÂê¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
²ÈÄíÏ¢¹ç¤ÈÀ¯¼£·÷¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¶¶ÅÏ¤·¡É¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µÃÄ´ØÏ¢µ¡´Ø¡ÖÅ·ÃèÊ¿ÏÂÏ¢¹ç¡ÊUPF¡Ë¡×Â¦¤À¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¶µÃÄÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¡Ê2020¡Á23Ç¯¡Ë¤Î¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤È¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤Î½éÂÐÌÌ¤Î¾ì¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¤Î¤â¡¢UPF´Ø·¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
UPF¤òÎ¨¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦Ê¸Á¯ÌÀ½éÂåÁíºÛ¤Î»þÂå¤«¤é½¡¶µÃÄÂÎ¤Î°ìÈÌÅª³èÆ°¤ò·ó¤Í¡¢Í¿ÌîÅÞÀ¯¼£²È¤È¹¤¯¸òÎ®¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
²ÈÄíÏ¢¹ç¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ê¤É¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢1´ü¤Ç¹ñÌ³Ä¹´±¤ª¤è¤ÓCIAÄ¹´±¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥ª¤¬9·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ø¤ÎÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¡¶µ¤Î¼«Í³¿¯³²¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï9·î23Æü¡¢¡2022Ç¯1·î¤Ë¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë1²¯¥¦¥©¥ó»Ù±ç¡ÊÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¡Ë¡¢¢¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿ÍÂ¦¤Ë1000Ëü¥¦¥©¥óÂæ¤Î¥·¥ã¥Í¥ë¥Ð¥Ã¥°2¸Ä¤È6000Ëü¥¦¥©¥óÂæ¤Î¥°¥é¥Õ¼ÒÀ½¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÄó¶¡¡ÊÀÁÂ÷¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡Ë¡¢£2022Ç¯10·î¤Ë¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤«¤é³¤³°±óÀ¬ÅÒÇîµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÜºº¾ðÊó¤òÆþ¼ê¸å¡¢´ØÏ¢»ñÎÁ¤ÎÇÑ´þ¤ò»Ø¼¨¡Ê¾Úµò±£ÌÇ¶µº¶¡Ë¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Ê¤É¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯2¡Á3·î¤Ë¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿»ñ¶â¤Ê¤ÉÄÉ²Ã¤Î·ùµ¿¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÁÂ÷¶Ø»ßË¡¤Ï¿¦Ì³¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ë1²ó100Ëü¥¦¥©¥ó¡Ê²ñ·×Ç¯ÅÙ¤¢¤¿¤ê300Ëü¥¦¥©¥ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¶âÉÊ¤Î¼ø¼õ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡ÖÀµ·î¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤È¤·¤Æ100Ëü¥¦¥©¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¡£
´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î¼áÌÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÇÈÌæ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âè20ÂåÂçÅýÎÎÁªµóÅö»þ¤ÎÕúÁ°ÂçÅýÎÎÂ¦¤Ø¤Î»ñ¶â»Ù±çµ¿ÏÇ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¶µÃÄ¤¬Âè20ÂåÂçÅýÎÎÁªÄ¾Á°¤Ë¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î»Ø¼¨¤ÇÁªµó»ñ¶â100²¯¥¦¥©¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
²ÈÄíÏ¢¹çÂ¦¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÉÔË¡¤ÊÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÁªµó»ñ¶â100²¯¥¦¥©¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ø¼¨¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤¬Î¨¤¤¤¿À¤³¦ËÜÉôÆâ¤Î²ñ·×»ñÎÁ¤ä´ØÏ¢¾Ú¸À¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¿Ç°¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»°ÃË¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿ÆòâãÅç¥Ñ¡¼¥¯¥ï¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹ÅØÎÏ¤â
´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï¡¢¤Ê¤¼ºÇ½ªÅª¤Ë¹´Â«¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÈÄíÏ¢¹ç¤Ï¡¢1954Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¡¢À¤³¦´ðÆÄ¶µÅý°ì¿ÀÎî¶¨²ñ¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
1968Ç¯¤Ë¤Ï¹ñºÝ¾¡¶¦Ï¢¹ç¤òÁÏÎ©¤·¡¢¶¦»º¼çµÁÈãÈ½¤Ê¤É³Æ¼ïÈ¿¶¦±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£1970Ç¯¤«¤é¤Ï²ÈÄí¤Î¿ÀÀ»¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¶µÍý¤ò´ðÈ×¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹çÆ±·ëº§¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼ô¶µ»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤Ä¤Ä¤â¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¿§ºÌ¤òÂÓ¤Ó¡¢½ËÊ¡·ëº§¤Ê¤ÉÆÈ¼«¶µÍý¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2012Ç¯¤ËÊ¸Á¯ÌÀ½éÂåÁíºÛ¤¬»àµî¤¹¤ë¤È¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï¡Ö¿À¤ÎÆÈÀ¸½÷¡¢¿À¤ÈÄ¾ÀÜÄÌ¤¸¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êºÆÎ×¥á¥·¥¢¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¶µÍý¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£2020Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·¤ÎÉãÊìÍÍÀ»²ñ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÄíÏ¢¹ç¤Ï¹ñ³°¤Ø¶µÀª¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥á¥ê¥«¤äÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¡Ø¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤ä¡ØÀ¤³¦ÆüÊó¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÀÏÀµ¡´Ø¤òÀßÎ©¤·¤¿¤ê¡¢Âç³Ø¤òÇã¼ý¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ»ö¶È¤ä½¡¶µ³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£
1990Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ²È¤¬³«Êü¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤Ø¤ÎÀë¶µ³èÆ°¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢²ÈÄíÏ¢¹ç¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¿ô½½Ëü¤«¤éÂ¿¤±¤ì¤Ð¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¿®¼Ô¤òÊú¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿®¼Ô¤«¤é¤Î¸¥¶â¤âÁêÅö³Û¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿²áÄø¤ÇÆâÉôÂÐÎ©¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÀäÂÐÅª±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ê¸Á¯ÌÀ½éÂåÁíºÛ¤Î»à¸å¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î¿·¤¿¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÎ©¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬¶µÃÄ»ñ»º´ØÏ¢ÁÊ¾Ù¤ÇÇÔÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¤ÈÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï10Âå¤Îº¢¤Ë·ëº§¤·¡¢14¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£¸½ºß¡¢²ÈÄíÏ¢¹ç¤Ç¤Ï´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î¤Û¤«¡¢»°ÃË¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¼·ÃË¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÀªÎÏ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤È¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤Ï¡¢¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ê»°ÃË¡ËÂ¦¤ËÇÔÁÊ¤·¤¿ÆòâãÅç¥Ñ¡¼¥¯¥ï¥ó·úÊª¤Ê¤É°ìÉô»ñ»º¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍßË¾¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÏÈ¤Ç¤Ï´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÆâ³°¤Ë¼¨¤¹¤¿¤á¡¢Õú¼â±ÙÀ¯¸¢¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÀâ¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢´ØÏ¢ÁÊ¾Ù¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤Ï2022Ç¯5·î¡¢¶µÃÄÆâÉô¤Î¹Ô»ö¤Ç¡Ö3·î22Æü¤ËÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þÅöÁª¿Í¡Ë¤È1»þ´ÖÆÈÃÌ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤½¤Î¸åÍÑ°Õ¤·¤¿ÁÊ¾õ¤Ç¡Ö¡ØÆòâãÅç¥Ñ¡¼¥¯¥ï¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤òÃ´¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥ï¥ó·úÊª¤Ê¤É¿·ÃÛ³«È¯¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î»ýÊ¬¤ò¡Ê¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥óÂ¦¤Ë¡ËÃ¥¤ï¤ì¤¿Ê¬¤ò¸¶¾õ²óÉü¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤¿¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤éÀªÎÏ¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÂ£Í¿·ÀÌó¤Ê¤É¤ÎÊý¼°¤Ç¶µÃÄ»ñ¶â¤ò³¤³°Ë¡¿Í¤ËÁ÷¶â¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâ¤ÎÍ¥ÎÉ»ñ»º¤â¿¯Ã¥¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤Ï¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏ¸¡¤ËÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯5·î¤ËÈà¤¬À¤³¦ËÜÉôÄ¹¿¦¤ò¼Ç¤¤·¤¿¸å¡¢·×²è¤ÏÆÜºÃ¤·¤¿¡£
²ÈÄíÏ¢¹ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÖÈ¿¶¦¡×¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÝ¼é¿§¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡Ö´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ÎÄ¹ÃË¤Î²Ç¤ÎÉã¤Ë¤¢¤¿¤ëÅý°ìºâÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Âè20ÂåÂçÅýÎÎÁª¤ÇÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍûºßÌÀ¸õÊä¤ò¿ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶µÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬ÆâÉô¤ÇÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¸ø³«»Ù»ý¤òÀë¸À¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÄÙ¤¨¤¿¡£
²ÈÄíÏ¢¹ç¤¬À¯¼£·÷¤È¶ÛÌ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíºÛ¤¬¸ø³«Åª¤ËÆÃÄê¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤·¤í¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÉô¤Î¿®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×ÅÞ°÷¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤ËÏÀµÄ¤ò¸Æ¤Ö¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë2023Ç¯3·îÅÞÂç²ñÁ°¤Î¿®¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×ÅÞ½¸ÃÄ²ÃÆþµ¿ÏÇ¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞÂç²ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂè20ÂåÂçÅýÎÎÁªÁ°¤Ë¤â°ìÉô¿®¼Ô¤¬ÅÞ°÷¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¹ñ³°¤Ç¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î°Å»¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÎ©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2022Ç¯¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê°Å»¦¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤ÀÄ¾ÀÜ¤Î¸¶°ø¤¬Êì¿Æ¤Î²ÈÄíÏ¢¹ç¤Ø¤Î²á¾ê¤Ê¸¥¶â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ïº£Ç¯½é¤á¡¢½¡¶µË¡¿ÍË¡¤Ë´ð¤Å¤²ò»¶Ì¿Îá¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤È½Å¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜÂ¦¤Î¸¥¶â¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥¸¥åÅ·Ì³±¡Éû±¡Ä¹¡Ê¸µÁíºÛÈë½ñ¼¼Ä¹¡Ë¤é»ØÆ³Éô¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹±óÀ¬ÅÒÇîµ¿ÏÇ¤¬¡¢2022Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤é¶µÃÄ»ØÆ³Éô¤¬2008¡Á11Ç¯¤Î´Ö¤Ë64²¯±ß¤òÅÒÇî¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
82ºÐ¤Î¹âÎð¤Ç¤¢¤ë´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï¡¢9·î17Æü¤Î½éÆÃ¸¡Ä´ºº¸å¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤Ø¤Î»ñ¶â»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤ä¶µÃÄÆâ³°¤Ç¤Ï¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬¶µÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¯¶µ°ìÃ×¡×¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î¼Â¸½¤ò´Þ¤á¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò³ÎÎ©¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î²áÄø¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÁíºÛ¤òÂ¦¶á¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥¸¥åÉû±¡Ä¹¤é¤Ë²áÅÙ¤Ê¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
½¡¶µÃÄÂÎ¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºàÇ®µ¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤¿¡£²ÈÄíÏ¢¹ç¤Ï´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹´Â«Îá¾õÈ¯ÉÕÄ¾¸å¤Î9·î23ÆüÌ¤ÌÀ¡¢À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡ÖºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¸¬µõ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¹ñÌ±¤Ë¼Õºá¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÁÜºº¤ÈºÛÈ½¼êÂ³¤ËÀ¿¼Â¤ËÎ×¤ß¡¢¿¿¼Â¤òµæÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë²æ¡¹¤Î¶µÃÄ¤¬¿®Íê¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿100²¯¥¦¥©¥óÂçÅýÎÎÁªµó»ñ¶â»Ù±çÀâ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Î¹´Â«¤Ï¡¢¶µÃÄ¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¯¶µ°ìÃ×¡×¤òÄÌ¤¸¤¿À¯¼£Åª±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀ¯¶µÊ¬Î¥¡×¤ò¸¶Â§¤È¤¹¤ë·ûË¡Åª²ÁÃÍ¤Ï¡¢»ÊË¡¤Î¿³È½Âæ¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë