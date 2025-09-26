大人かわいいがかなう“ぬくもり×洗練”。Francfrancの秋冬新作の注目アイテムを紹介！

秋の気配を感じ始めたら、そろそろお部屋の模様替えがしたくなる頃。Francfrancでは、2025 Autumn & Winter Collectionが登場し、暮らしにぬくもりと遊び心をプラスするアイテムが勢ぞろい！

編集部も展示会に潜入しこの秋冬に取り入れたくなる“とっておき”のアイテムを見つけてきました！

今回は、大人女子におすすめしたいFrancfrancの2025年秋冬の新作アイテムを紹介します。

■【リビングルーム】新生活を秋らしく上質な空間へ導く

リビングルームで注目したのは、人気のブークレ素材と、トレンドカラーであるマスタードイエローの光沢生地を取り入れたソファ。ぽてっとした丸みがかわいく、どこか温かみを感じるデザインです。

ロータイプで丸みを帯びた形状なので、ゆったりとした座り心地ながらも圧迫感を感じさせないのもポイント！ お部屋を広々と見せてくれますよ。

ひと際目を引いたこちらのフラワーベース。大胆に波打ったデザインが美しく、このままでもオブジェとして活躍してくれそうな存在感です。SサイズとMサイズの展開なので、お部屋やスペースに合わせて選んでも良し、ふたつ並べてよりアーティスティックな印象を楽しむのもおすすめです◎

■【ベッドルーム】心も体もリラックスできる癒やし時間を楽しむ

暑さが和らぎ始めるこの時期は、心も体もリラックスできるベッドルームを作りたいところ。本コレクションの中にも心地よい眠りと、癒やしの時間をかなえてくれそうなアイテムを発見しました！

デイジーモチーフが刺繍された寝具カバー。小さめの刺繍がさりげないアクセントとなり、遊び心がありながらも大人らしさを感じさせる上品なデザインが魅力的！

コットン100％のやわらかな生地は、心地よい睡眠へと導いてくれること間違いなしです。

ベッドルームに置きたい一人掛けのソファ。窓を少し開けて、秋の夜風を浴びながら深呼吸……そんな何気ない時間が心を整えてくれます。お気に入りのブランケットやクッションを合わせればくつろぎ度もアップ！

■【ダイニングルーム】ぬくもりと洗練さが調和したワンランク上の食卓を演出

ダイニングルームには、秋らしいぬくもりのあるカラーに、ガラス素材や遊び心のある形状を組み合わせたテーブルウェアがラインナップしました。

落ち着いたトーンと豊富なカラーバリエーションが魅力のガラスウェアシリーズ。ガラスならではの涼やかさがあるので、まだ暑さの残る今の時期から一足早く秋の気分を楽しむことができます。シンプルなフォルムなので、サラダやパスタ、そうめん……など幅広いシーンで活躍しそうなアイテムです。

■【キッチンルーム】モチベーション高まるデザインと高い利便性が魅力

季節の変わり目は、毎日の暮らしに小さなワクワクをプラスしたくなるもの。新しいキッチンアイテムで、料理も気分も一新してみるのはいかがでしょうか？

今回のコレクションでは、秋らしい色合いがかわいいだけでなく使い勝手の良い便利なアイテムが並びました。

「セラミックフードコンテナ」は、作り置きなどを保存できるだけでなく、ふたをしたまま電子レンジで使用できる優れもの。セラミック製なのでお手入れしやすいのもうれしいポイントです。3サイズ展開なので、用途に合わせて組み合わせて使うことができます。

日本食の定番・茶碗蒸しは、どこか“渋め”な器でいただくイメージがありますよね。でもこの「スカラップ 蒸しカップ」なら、和の趣はそのままに、上品さとかわいらしさをプラス！ まるでカフェのように洗練されたデザインで、茶碗蒸しもおしゃれに楽しむことができます。

■【小物アイテム】暮らしの中に取り入れる“小さな幸せ”

秋の気配が近づくこの季節は、暮らしの中の小さなこだわりを見直してみるのもおすすめです！

温かみを感じるボトルデザインが特徴のディフューザーからは、お部屋の印象を変える3つの香りが登場。キンモクセイは甘く芳醇で本物の香りそのもの……！ まるで外を歩いている時に秋の訪れを感じたあの瞬間を思い出させてくれる香りです。

年々短くなっている気がする秋。暑さの残る時期はサクッとシャワーで済ませる方も多いのではないでしょうか？ そんな人におすすめしたいのが、「アロマシャワースチーマー」。

お風呂場の床に置いてお湯をかけると、アロマの豊かな香りがスチームとなってバスルームを満たしてくれます。いつものシャワータイムがちょっとだけ特別なひと時になること間違いなしです。

■新しい季節の始まりを自分らしく楽しんで

ちょっとした模様替えや気分転換にぴったりなFrancfrancの秋冬アイテム。カラーや香り、素材感……お気に入りの小物を取り入れれば日常がほんの少し豊に変わっていきそうな予感！ 新しい季節の始まりを自分らしく楽しんでみてはいかがでしょうか。

（マイナビウーマン編集部）