おしゃれさんに人気沸騰中！　H&M秋色ニットで大人の着回し術

朝晩は涼しくなり少しずつ秋を感じるようになって来ました。まだ暑い日が続きそうですが、そろそろ秋服も取り入れたいですね。

プチプラで流行り服が揃うＨ＆Ｍで、今から着られる秋カラーニットを２点購入しました。なかでもペプラムニットがおしゃれさんの中で密かにバズり中です。

今回は、Ｈ＆Ｍの秋ニットを使った大人女子におすすめの着回しコーディネートを紹介します！

■H&Mの秋ニットでつくる大人女子コーデ

金ボタンがアクセントになるニットベスト。今から着るなら一枚で、少し涼しくなって来たらシャツやブラウスとレイヤードして着られるので、長く着回しできますよ。

◇金ボタンがアクセント。洗練された印象を与えるニットベスト

「ファインニットベスト」はシンプルに１枚で、ボトムはブラックでスッキリと合わせてみました。

存在感のある金ボタンがアクセサリーの代わりにもなりますね。

ニットを主役に据えて全体をグレーのワントーンでまとめれば、落ち着きと洗練さを兼ね備えた大人の通勤コーデが完成します。足元はヒールでもフラットシューズでも相性抜群で、シーンを問わず着回せるのも魅力です。

また、「ファインニットベスト」は一枚でも着られますが、ボタンを外してカーディガンとして着るのもかわいいです。

涼しくなって来たらシアーアイテムを投入して、レイヤードを楽しんで。

グレーのシアーブラウスと合わせれば、透け感が程よい抜け感を演出しつつ、全体をシンプルにまとめられます。ニットが短め丈なのでスカートとも相性抜群です。

◇おしゃれ女子に密かに人気。着回し抜群なペプラムニット

続いておしゃれさんに密かに人気なペプラムニット。今年っぽくならブラウンが一押しです。

リブ編みでペプラムの切り替えが高めなので、腰の位置が高く見え脚長効果抜群です。

ブラウンのワントーンでまとめて落ち着いた通勤コーデに。コンパクトなつくりなのでボトムはワイドパンツなどのボリュームのあるものをもってくるとバランスがとりやすいですよ。

休日はデニムと合わせてカジュアルコーデに。半袖でもこっくりカラーを取り入れたり、ニットなど選ぶ素材を変えたりするだけで秋らしさがグッと増します。

■暑さの残る季節も楽しめる！ 半袖ニットの魅力を堪能してみて

半袖ニットが着られる時期は短いですが、今年の秋もまだまだ暑い日が続きそう。半袖ニットももうしばらく活躍できそうです。残暑に負けずおしゃれを楽しみましょう。

（ココ）

※掲載商品の情報および価格は2025年9月現在