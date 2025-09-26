食とワイン好き必見のグルメイベント！　セントラル・ハーバーフロントで「香港ワイン＆ダイン・フェスティバル」開催

2025年10月23日から26日まで、「香港ワイン＆ダイン・フェスティバル」が、香港・セントラル・ハーバーフロントで開催されます。

■食とワイン好き必見のグルメイベント

香港の象徴的なウォーターフロントの会場が壮大な美食の祭典の舞台となります。

今年は、著名な専門家が厳選したワインが並ぶ「グランド・ワイン・パビリオン」や、世界的に有名なシェフたちのコラボレーションが楽しめる同イベント限定レストラン「テイスティング・ルーム」など人気の催しも復活します。

ミシュラン星付きシェフによる料理、希少なボルドーのヴィンテージワイン、斬新なペアリングなど、世界各国の極上ワインと美食を一堂に味わえます。

香港での4日間にわたるワインとグルメの饗宴、そして忘れられない体験を楽しんではいかがでしょうか！

■シグネチャーを味わう

フェスティバルの中心となる「グランド・ワイン・パビリオン」では、ワイン評論家ジェームズ・サックリング氏をはじめとする著名な専門家が厳選したワインのセレクションが展示されます。

ワイン愛好家にとって見逃せない逸品に出会える場となります。来場者は、1855年のボルドー格付けで選ばれたグラン・クリュ・クラッセの名門シャトーを巡る旅に出たり、次世代の醸造家が生み出す大胆な表現に触れたり、優れた生産者による希少なワインを味わうことができます。

今年は、1855年に制定されたボルドーのメドック格付け170周年を祝う特別な内容となっています。プレミアムシャトーによる限定テイスティングや、少人数制で行われるマスタークラスなど、注目のプログラムも要チェックです！

「グランド・ワイン・パビリオン」と並ぶ目玉の催しが「テイスティング・ルーム」。同イベントの期間中だけオープンする限定レストランで、世界的に著名なシェフたちによるコラボレーションが繰り広げられます。

各シェフが1品ずつ担当するプレミアムなコースメニューを提供し、香港でしか味わえない「ワイン＆ダイン・フェスティバル」ならではの特別な美食体験を堪能できます。

テイスティング・ルームは、卓越した料理人たちの才能が響き合う、美食芸術を体現する特別空間です。

■セレブリティシェフが勢ぞろい

今年の「香港ワイン＆ダイン・フェスティバル」は、セントラル・ハーバーフロントでスターシェフたちによる華やかな演出が輝きます。「テイスティング・ルーム」では、5人の著名なシェフによる特別メニューを楽しめます。

ロンドンのミシュラン二つ星レストラン「A. Wong」のアンドリュー・ウォン氏、北京のミシュラン三つ星「潮上潮（Chaoyang）」の張一峰（チョン・ヤット・ファン）氏、Netflixの番組「白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜」に出演した韓国人シェフ、チョン・ジソン氏が参加します。

さらに、香港からは洗練された広東料理で知られる「China Tang（唐人館）」のメネックス・チョン氏、「JWマリオットホテル香港」のミシュラン一つ星「萬豪金殿（Man Ho）」のジェイソン・タン氏が名を連ねます。

さらに「グルメ・アベニュー」でも豪華な顔ぶれが揃います。ミシュランガイドやブラックパール・レストランガイドに掲載され、常に予約困難な名店が一堂に会するこのエリアでは、4日間限定で特別な美食体験が楽しめます。

ミシュラン二つ星「Bo Innovation」のアルヴィン・リョン氏や、世界で最もミシュラン星を獲得した女性シェフ、アンヌ＝ソフィー・ピック氏（香港のミシュラン1つ星「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」オーナーシェフ）など、豪華な顔ぶれが揃います。

■ペアリングの探求

今年のフェスティバルでは、来場者が自由に楽しめる新たなペアリング体験を用意。新たに導入されたセルフガイド形式のペアリング体験では、シャルドネやソーヴィニヨン・ブラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シラーズなどの品種に、それぞれの風味特性に合わせた料理を組み合わせて楽しむことができます。

来場者は自分のペースで、理想的な食とワインのハーモニーや、意外性のある大胆な組み合わせにも出会うことができるかもしれません。

■未知の味わいとの出会い

定番のプログラムに加えて、「香港ワイン＆ダイン・フェスティバル」では今年はさらに幅広いワインの世界を楽しめる機会も提供。

ボルドー、イタリア、イギリス、スペイン、日本といった恒例の産地に加え、今年はチェコ、ベルギー、ノルウェー、オーストリアなど、注目の新興ワイン産地の銘柄も登場します。

また、近年世界中の愛好家からの評価が高まっている「中国ワイン」も登場し、これらのトレンドのワインとの新たな出会いを堪能できます。さらに、「サプライズ・コラボレーション」も予定されており、料理の芸術性と創造性が融合した刺激的な体験を届けます。

世界を旅するグルメも、ワイン愛好家も、新しい味覚との出会いを楽しむ人も──。

2025年10月23日から26日まで開催される「香港ワイン＆ダイン・フェスティバル」で、世界最高峰の美食を味わい、探求し、祝福する特別なひとときを楽しんではいかがでしょうか。

■開催概要

イベント名：「香港ワイン＆ダイン・フェスティバル」

開催日程：2025年10月23日〜26日

開催場所：セントラル・ハーバーフロント・イベントスペース [Central Harbourfront Event Space]

住所：9 Lung Wo Rd., Central, Hong Kong

住所（中国語）：香港中環龍和道9號

行き方：中環スターフェリー乗り場前。MTR中環駅・香港駅からそれぞれ徒歩約5分。

URL：https://www.discoverhongkong.com/jp/what-s-new/events/wine-dine-festival.html

（エボル）