帝ホテル、上期経常を一転黒字に上方修正

帝国ホテル <9708> [東証Ｓ] が9月26日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益を従来予想の2億円の赤字→4.5億円の黒字(前年同期は2.7億円の黒字)に上方修正し、一転して黒字に浮上し、62.5％増益見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の17億円(前期は20.6億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期第２四半期（中間期）の連結業績予想につきましては、売上高は概ね予想通りの着地となる見込みであります。 一方、更なる生産性向上を推進すると共に、経費執行の時期を見直したことなどから、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益ともに前回予想を上回る見込みとなりました。 なお、通期業績予想につきましては、現時点において変更はありません。今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものでありますが、今後当社グループの業績に大きな影響を及ぼす事象があった場合、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。

