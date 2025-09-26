Snow Man公式TikTokにて、目黒蓮・深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太が左右に分かれて踊る中、佐久間大介が教祖のように真ん中のロードに登場する、「カリスマックス」ダンス動画が公開された。

【動画】目黒蓮・深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太が教祖的な佐久間大介を崇める「カリスマックス」ダンスなど

■教室でのカリスマックスチャレンジ

まずはメガネに手をかけて考え込むようなポーズのラウールがアップに。そして最前列のラウールに重なっていた目黒・深澤・渡辺が左右にずれながら、手と足をパタパタと動かしガニ股で踊って登場する。佐久間はそんな4人が捌けたセンターロードから教祖のように登場。

奥でアイソレーションを見せていた佐久間が、4人がガッツポーズをキメるダンスのあいだを通りながら“何でもできる僕らカリスマ”のフレーズと共に通過。“カリスマ”佐久間を崇めるようにうっとりとした表情で手を組み、祈りながら見つめる4人にも注目。最後、佐久間は薬指だけ曲げるカリスマックスポーズをキメている。

全員が学ラン姿で、最後に現れた佐久間だけが黒スーツにサングラス姿。後ろの黒板にはチョークで“CHARISMAX”の文字も描かれている。

「ラウ真面目そうな見た目と踊りのギャップえぐ」「さっくんアイソレうますぎる」「ダンスがペンギンみたいでかわいい」「学生服似合うのがすごい」などといったファンの声が続々と到着。

なお、この5人が全員黒スーツ＆サングラス姿で、生徒と先生と「カリスマックス」を踊る動画も公開されている。

■ラウールのメガネ姿や佐久間の見事なアイソレにも注目

■目黒・深澤・ラウール・渡辺・佐久間が生徒を引き連れた「カリスマックス」