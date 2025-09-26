目黒蓮・深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太が教祖的な佐久間大介を崇めガニ股ダンス！「ペンギンみたいでかわいい」「アイソレうま」「制服似合う」
Snow Man公式TikTokにて、目黒蓮・深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太が左右に分かれて踊る中、佐久間大介が教祖のように真ん中のロードに登場する、「カリスマックス」ダンス動画が公開された。
【動画】目黒蓮・深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太が教祖的な佐久間大介を崇める「カリスマックス」ダンスなど
■教室でのカリスマックスチャレンジ
まずはメガネに手をかけて考え込むようなポーズのラウールがアップに。そして最前列のラウールに重なっていた目黒・深澤・渡辺が左右にずれながら、手と足をパタパタと動かしガニ股で踊って登場する。佐久間はそんな4人が捌けたセンターロードから教祖のように登場。
奥でアイソレーションを見せていた佐久間が、4人がガッツポーズをキメるダンスのあいだを通りながら“何でもできる僕らカリスマ”のフレーズと共に通過。“カリスマ”佐久間を崇めるようにうっとりとした表情で手を組み、祈りながら見つめる4人にも注目。最後、佐久間は薬指だけ曲げるカリスマックスポーズをキメている。
全員が学ラン姿で、最後に現れた佐久間だけが黒スーツにサングラス姿。後ろの黒板にはチョークで“CHARISMAX”の文字も描かれている。
「ラウ真面目そうな見た目と踊りのギャップえぐ」「さっくんアイソレうますぎる」「ダンスがペンギンみたいでかわいい」「学生服似合うのがすごい」などといったファンの声が続々と到着。
なお、この5人が全員黒スーツ＆サングラス姿で、生徒と先生と「カリスマックス」を踊る動画も公開されている。