Snow Man¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¥É¥¢¥Ã¥×¼«»£¤ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡ÙT¥·¥ã¥Ä¤Î¸ÅÃå¥³ー¥Ç¤âÈäÏª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼ß·Ã¤ºÈ¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¼«»£¤ê¡õ¥¢¥Ë¥áT¥·¥ã¥Ä¸ÅÃå¥³ー¥Ç①～③
¿¼ß·¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×¤È¼«»£¤ê¤ò¥Ý¥¹¥È¡£Ç¨¤ì¤¿Ä¹¤á¤ÎÁ°È±¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥å¥Ã¤È·ë¤ó¤À¸ý¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Þ¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¡¢´é¤¬¥É¥¢¥Ã¥×¾õÂÖ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡Ù¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¤Ç¡¢¡Ö#¸ÅÃå¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤â¥Ó¥¸¥å¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¶á¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëT¥·¥ã¥Ä»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿¼ß·¤Ï¡ØAKIRA¡Ù¤ä¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤Ê¤É¥¢¥Ë¥á¤Î¸ÅÃåT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£