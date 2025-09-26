14時の日経平均は300円安の4万5454円、ＳＢＧが123.58円押し下げ 14時の日経平均は300円安の4万5454円、ＳＢＧが123.58円押し下げ

26日14時現在の日経平均株価は前日比300.17円（-0.66％）安の4万5454.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1081、値下がりは465、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は123.58円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が110.75円、東エレク <8035>が99.78円、中外薬 <4519>が23.6円、ディスコ <6146>が22.15円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を29.17円押し上げている。次いでリクルート <6098>が24.72円、テルモ <4543>が14.05円、コナミＧ <9766>が12.49円、富士フイルム <4901>が11.65円と続く。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は不動産で、以下、建設、食料、保険と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、医薬品が並んでいる。



※14時0分12秒時点



株探ニュース

