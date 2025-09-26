J２甲府に衝撃…FIFA通達“補強禁止処分”の原因をクラブが説明。移籍金の支払いで齟齬「早期解決に向けて調整を図る」
ヴァンフォーレ甲府は９月26日、元所属選手であるFWジェトゥリオの移籍金を巡る問題に関し、国際サッカー連盟（FIFA）から通達があったことを報告した。
この問題により、甲府はFIFAが更新した「FIFA登録禁止リスト」に掲載。発表によれば、2025年９月24日から、今後３回の登録期間で新規の選手登録ができないとされている。
クラブによると今回の通達は、2022年８月１日から2023年12月31日までブラジルのトンベンセFCから期限付き移籍で在籍していたジェトゥリオの移籍金に起因するものだという。
移籍金の支払いに関して、甲府とトンベンセFCとの間で齟齬が生じており、甲府はこれまでクラブ側の代理人を通じてトンベンセFCと交渉を重ねてきたが、双方の合意には至らず。今回のFIFAからの通達につながったと説明している。
この事態を受け、クラブは公式サイトを通じて、「ヴァンフォーレ甲府と致しましては、この様な問題が報じられ、クラブに関わる全ての皆様方に多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることを心からお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、今後の対応については、「クラブと致しましては、引き続き、本件の早期解決に向けて、トンベンセFCと調整を図って参りますので、ご理解を賜りたくお願い申し上げます」と述べ、早期解決を目ざす方針を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
この問題により、甲府はFIFAが更新した「FIFA登録禁止リスト」に掲載。発表によれば、2025年９月24日から、今後３回の登録期間で新規の選手登録ができないとされている。
クラブによると今回の通達は、2022年８月１日から2023年12月31日までブラジルのトンベンセFCから期限付き移籍で在籍していたジェトゥリオの移籍金に起因するものだという。
移籍金の支払いに関して、甲府とトンベンセFCとの間で齟齬が生じており、甲府はこれまでクラブ側の代理人を通じてトンベンセFCと交渉を重ねてきたが、双方の合意には至らず。今回のFIFAからの通達につながったと説明している。
また、今後の対応については、「クラブと致しましては、引き続き、本件の早期解決に向けて、トンベンセFCと調整を図って参りますので、ご理解を賜りたくお願い申し上げます」と述べ、早期解決を目ざす方針を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介