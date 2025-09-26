北村匠海が今田美桜と愛犬とほほ笑む『あんぱん』最終回オフショット披露！リアタイ視聴で「泣いちゃった笑」ことも報告
北村匠海がInstagramで、主要キャストの柳井嵩として出演したNHK連続テレビ小説『あんぱん』の最終回を報告。のぶ（今田美桜）と愛犬とのモノクロショットを公開した。
【写真】北村匠海が今田美桜と愛犬とほほ笑む『あんぱん』最終回オフショット①②
■『あんぱん』が最終回を迎えた日に感謝のメッセージ
“アンパンマン”を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにオリジナルストーリーを描いた『あんぱん』。嵩を演じた北村は、のぶを演じた今田と、共に晩年の姿で、愛犬と一緒にニッコリほほ笑むモノクロオフショットを公開。
投稿で、
「ついに『あんぱん』が最終回を迎えました。本当にありがとうございました。そしてのぶとたかし、お疲れ様でした」
「いつまでもいつまでも皆様の胸の中であたたかく生き続ける、そんな作品であるとのぶとたかしは喜ぶと思います」
「最終回みながら泣いちゃった笑 懐かしいなぁ」
と、感謝と感慨を綴った北村。
最後は
「ほいたらね」
と、ドラマでも最後を締め括ったセリフで結んでいる。
視聴者からは
「匠海くんお疲れ様でした」
「私も泣きました」
「愛と勇気をありがとう」
などといった感謝の声が続々と到着。
また『あんぱん』公式Instagramでも、最終回で流れたのぶと嵩と愛犬が散歩するシーンのオフショットが公開されており、
「応援していただいたみなさま、ここまでのぶと嵩と一緒に走り続けていただき、本当にありがとうございました！」
とメッセージを届けている。