北村匠海がInstagramで、主要キャストの柳井嵩として出演したNHK連続テレビ小説『あんぱん』の最終回を報告。のぶ（今田美桜）と愛犬とのモノクロショットを公開した。

【写真】北村匠海が今田美桜と愛犬とほほ笑む『あんぱん』最終回オフショット①②

■『あんぱん』が最終回を迎えた日に感謝のメッセージ

“アンパンマン”を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにオリジナルストーリーを描いた『あんぱん』。嵩を演じた北村は、のぶを演じた今田と、共に晩年の姿で、愛犬と一緒にニッコリほほ笑むモノクロオフショットを公開。

投稿で、

「ついに『あんぱん』が最終回を迎えました。本当にありがとうございました。そしてのぶとたかし、お疲れ様でした」

「いつまでもいつまでも皆様の胸の中であたたかく生き続ける、そんな作品であるとのぶとたかしは喜ぶと思います」

「最終回みながら泣いちゃった笑 懐かしいなぁ」

と、感謝と感慨を綴った北村。

最後は

「ほいたらね」

と、ドラマでも最後を締め括ったセリフで結んでいる。

視聴者からは

「匠海くんお疲れ様でした」

「私も泣きました」

「愛と勇気をありがとう」

などといった感謝の声が続々と到着。

また『あんぱん』公式Instagramでも、最終回で流れたのぶと嵩と愛犬が散歩するシーンのオフショットが公開されており、

「応援していただいたみなさま、ここまでのぶと嵩と一緒に走り続けていただき、本当にありがとうございました！」

とメッセージを届けている。

■「私も泣きました」「愛と勇気をありがとう」の声が殺到

■最終回の散歩シーンのオフショット