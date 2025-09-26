ドローンレーシングワールドカップが上海で開催

2025年ドローンレーシングワールドカップ（上海大会）が9月24日夜、上海江湾競技場で開幕しました。国際航空連盟（FAI）の主催による世界トップクラスのドローンレースの国際大会が中国で開催されるのは初めてです。世界の10以上の国と地域から100人近くのドローンレーサーが参加しました。

テクノロジー、スピード、テクニックを融合した新しいスポーツとして、ドローンレースはその独特の魅力で世界の多くのファンを引き付けています。FAIドローンレーシングワールドカップ（FAI Drone Racing World Cup）はFAIが公式に認証した国際レベルの試合で、ドローンレースの世界選手権(WDRC、ワールド・ドローン・レーシング・チャンピオンシップス)と共に世界最大規模のドローンレースとされています。

2025年ドローンレーシングワールドカップは世界12カ国・地域で計13試合を実施します。上海大会は11カ所目で、9月27日まで4日間の競技日程で開催されています。競技種目はマルチローターレースです。参加者は予選、トーナメント、ファイナルの3段階の競争を経て、公開グループ、青少年グループ、女子グループの三つのグループでチャンピオンが決定します。

特筆すべきは、大会は昼間も夜も行われる予定で、空を飛ぶドローンにサイバーパンク風のカラフルなサーキットが、観客にかつてないドローン観戦体験をもたらしています。（提供/CRI）