Ìµµö²Ä¤Ç¼Ö²òÂÎ¥ä¡¼¥É±¿±Äµ¿¤¤¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¸üÌÚ¡¢ÃËÀ½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï26Æü¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î²òÂÎ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ºî¶È¾ì¡Ö¥ä¡¼¥É¡×¤òÌµµö²Ä¤Ç±¿±Ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±¸©¸üÌÚ»Ô¤Î²òÂÎ²ñ¼Ò¡Ö¶âÅÄ¾¦²ñ¡×¤ÎÃËÀÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ê49¡Ë¤ÈË¡¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆ±¼Ò¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÅðÆñ¼Ö¤ò¥ä¡¼¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¸©·Ù¤¬¼ÂÂÖÇÄ°®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï5¡Á7·î¡¢ÃÎ»ö¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¥ä¡¼¥É¤Ç¼Ö¤Î²òÂÎ¶È¤ò±Ä¤ó¤Àµ¿¤¤¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡Öµö²Ä¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¤ËÊ´ºÕ¤¹¤ë¤Î¤¬²òÂÎ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤¬¸©Æâ¤Î¥ä¡¼¥É¤òÄ´ºº¤¹¤ëÃæ¤ÇÌµµö²Ä¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î¼«Æ°¼ÖÅðÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤°¦ÃÎ¸©¤¬866·ï¡¢¼¡¤¤¤Çºë¶Ì¸©¤¬781·ï¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ï5ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤536·ï¡£20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÅðÆñ¼Ö¤ò³¤³°¤ØÍ¢½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¥ä¡¼¥É¤¬ÉÔÀµ²òÂÎ¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£