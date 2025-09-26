熊本市教育委員会は、市立中学校の男性教諭（43）を9月26日付で懲戒免職処分としたと発表しました。

熊本市教育委員会 吉田潔 学校教育部長「心からお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした」

廊下で突然…

市教育委員会によりますと、この男性教諭は今年7月、学校の廊下で女子生徒を抱きしめて突然キスをしたということです。

うわさを聞いた他の生徒が学校に相談し、発覚しました。

学校の聞き取りに、男性教諭は「生徒から相談を受けることで、自分が救わなければという思いになった」と話す一方で、女子生徒は「嫌だった」と明かしたということです。

市教委は、相談を受けた翌日7月10日から男性教諭を自宅謹慎処分として、7月25日に警察へ相談しました。

他の女子生徒からも相談

この男性教諭をめぐっては昨年度の3学期に他の女子生徒が学校に「距離感が近い」と相談したことで、校長が指導していました。

その後も今年5月にかけて、この女子生徒を5回抱きしめていたということです。

この時は、6日間の自宅謹慎処分を受け、当時の学校の聞き取りに「冷静に考えることができていなかった」と話していたということです。