森絵梨佳、小学生息子への手作り弁当公開「栄養たっぷり」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/26】モデルの森絵梨佳が9月26日、自身のInstagramのストーリーズを更新。小学生の息子のために作った手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】森絵梨佳、小学生息子への家庭的な弁当
森は「おはようございます」と朝の挨拶とともに、息子とのやりとりを紹介。「インスタの私のページを見た息子が『これ全部ママなの？』『そうだよ、プロが綺麗にしてくれるんだよ。今ボサボサのママ見てどう思ってるの？』『逆に好きになる』天才解答！！」と息子の可愛らしい発言を明かし、おにぎりやおかず、フルーツがバランス良く詰められた“本日の小学生弁当”を公開している。
この投稿に、ファンからは「栄養たっぷり」「真似したい」「息子さん可愛い」「愛情弁当素敵」「素晴らしいですね」「バランス良い弁当」といった声が上がっている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
森絵梨佳、息子の反応エピソードとともに愛情弁当披露
