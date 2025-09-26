きれいめ派はシャツよりこっちかも！【ZARA】40・50代がシャレる♡「上品ブラウス」

きれいめコーデ派の大人世代にとって、上品さを演出できるブラウスは頼れる存在。【ZARA（ザラ）】には、落ち着いたカラーや女性らしいデザインを取り入れたブラウスが豊富に揃っています。いつものコーデに華やかさをプラスできるブラウスは、日常からお出かけまで幅広いシーンに活躍しそう。今回は、40・50代のコーデに取り入れやすい注目のブラウスをご紹介します。

上品な光沢感の高見えブラウス

【ZARA】「フルイドブラウス マルチポジションスカーフ ZW コレクション」\6,590（税込）

上品で落ち着いた印象を与えてくれるスカーフディテール付きブラウス。秋らしさを感じるレッドブラウンは大人世代にも取り入れやすく、今っぽさも感じられるカラー。ほんのり光沢感のある生地が、デニムなどカジュアルなボトムスと合わせてもきれいめに仕上げてくれそう。スカーフは首元に巻くだけでなく、腰に巻いてアクセントにするのもおすすめ。

ウエストリボンでメリハリをプラス

【ZARA】「リボン付きラップブラウス リネン ZW COLLECTION」\10,990（税込）

フロントがクロスしたデザインに、ウエスト横でリボンを結ぶ上品なブラウス。シンプルななかに少し個性のあるデザインで、さらっと着るだけでおしゃれな印象に。スカートにもパンツにも合わせやすそうなので、きれいめに着こなせるのはもちろん、かっこいいスタイルも楽しめそう。落ち着いた雰囲気と品の良さがあり、大人世代だからこそ着こなせそうなサマ見えブラウスです。

華やかブラウスも程よい甘さで上品に

【ZARA】「フリルブラウス」\6,290（税込）

肩からフロントにかけてのフリルと、ぽわんとした袖が目を引くブラウス。甘さを抑えた程よいボリューム感で、品の良さが感じられるデザインです。動くたびに揺れるフリルがフェミニンな印象のブラウスも、落ち着きのあるマスタードカラーで大人世代も取り入れやすそうなのが魅力。顔周りを明るく見せてくれそうな華やかさもあり、きれいめコーデの主役として活躍してくれる予感。

甘めブラウスもフロントのデザインですっきり見え

【ZARA】「ペプラムインサーションレースブラウス」\3,590（税込・セール価格）

裾のペプラムデザインが可愛らしい印象のブラウスは、フロントのレースと縦ラインがすっきりと見せてくれそうで、大人世代にも取り入れやすいデザイン。ほんのりバルーンシルエットの袖も程よいボリュームで、甘すぎないバランスに。ジーンズやきれいめなスカートなど、幅広いボトムスとも好相性で、上品コーデの頼れる存在になってくれそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N