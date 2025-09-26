女優のジェニファー・アニストン（56）は、心が沈んだときには「愛情深い友人」や「心が安らぐ食べ物」に頼ることが多いという。人気ドラマ『フレンズ』などで知られるジェニファーは、気分が落ち込んだときには親友に電話をかけて集まりを企画したり、家でハンバーガーやメキシコ料理を楽しんだりするそうだ。



【写真】ジェニファーが自宅豪邸を公開 超高級家具にクリスタル 景色もすごすぎた！

ピープル誌のインタビューでジェニファーはこう語っている。「私には本当に素晴らしくて、愛情深くて、仲の良い友達グループがいるの。彼らは人間的にも魅力的で、とても面白いのよ。だから、私たちはいつもお互いを笑わせ合っているわ」「友達が集まるだけで、すぐに元気が出るの。あるいは、ピザナイトを開いたり、ハンバーガーやメキシコ料理など、心が安らぐ食べ物を作ることもあるわね」



また、もう一つの気分転換として「女友達とお気に入りのレストランに行って、マティーニを飲みながら美味しい食事を楽しむこともある」と語っている。



元気が必要なときに頼る相手について尋ねられると、ジェニファーは『フレンズ』の元共演者であるコートニー・コックスやリサ・クドロー、ジェイソン・ベイトマンの妻アマンダ・アンカ、ジュエリーデザイナーのジェニファー・メイヤーらに電話をすると明かし、「きっと誰かが見つかるわ。もし見つからなくても、いずれ誰かが電話をかけてくれるの」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）