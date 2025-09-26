韓国BLドラマ『テコンドーの呪いを解いて』、10･10からFODで配信スタート ファン・ダスル監督が手掛ける最新作＜キャスト・あらすじ＞
韓国BL界をけん引してきたファン・ダスル監督が贈る最新韓国BLドラマ『テコンドーの呪いを解いて』（全8話）が、10月10日より動画配信サービスFODにて独占見放題配信されることが決定した。
【写真】ファン・ダスル監督が手掛ける最新BLドラマ
2024年に制作された同作は、苦しい家庭環境の中で必死に生きる高校生ドフェと、テコンドー特待生ジュヨンの、切なくも温かい、ピュアなラブストーリー。ドフェの父親が経営する道場で出会った2人は、共に生活を送る中で互いの心の傷を癒やしていく。しかし、大学入試の日に起きたある出来事をきっかけにドフェは心を閉ざし姿を消してしまい、12年後に再会を果たす。時を超えて再び惹かれ合う2人の恋の行方が見どころになっている。
監督を務めたのは『To My Star』『君の視線が止まる先に』『Blueming〜君に染まる』などの人気BL作品を手掛けたファン・ダスル氏。田舎の高校に通う高校生・ドフェをキム・ヌリム、都会からやって来たテコンドー特待生・ジュヨンを、イ･ソンが演じる。本作で初主演を果たした注目の若手俳優2人が、ピュアで繊細な恋心を熱演する。
■あらすじ
暴力的な父親の元から抜け出すため必死に勉強している高校生のドフェ。ある日、父親が経営する道場にテコンドー特待生のジュヨンがやって来る。一緒に生活しているうちに互いが心に抱える傷を癒やすようになっていく。そして迎えた大学入試の日、ある出来事がきっかけでドフェは心を閉ざし姿を消してしまう。それから12年後、2人は再会するのだが…
■作品概要
10月10日（金）0時から配信（全8話）
キャスト キム･ヌリム／イ･ソン／チャン･ヨヌ／ユ･ハボク
スタッフ 演出：ファン・ダスル／脚本：ファン・ダスル
