「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第２日」（２６日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）

今季１勝の小平智（３６）＝アドミラル＝が前半を１ボギーで１打落としたものの、後半は１イーグル、３バーディーの３１でまとめこの日４アンダー、通算１０アンダーで、午前組では首位と１打差でホールアウトした。

前半はスコアを伸ばせず「ずっとイライラしてた」と話した小平。ハーフターン後の４番で、残り８５ヤードからの２打目が直接カップイン。「あれで流れが変わってくれて」と、６、８、９番とバーディーを重ね上位に名を連ねた。

谷口徹、稲森佑貴との組でラウンド。おしゃべり好きの超ベテランと同組だったため、クールが売りの小平も「ここ何年かでいちばんしゃべったラウンドになりましたね」と笑う。

一方で「あの年（５７歳）で上手くなっているし、向上心もある。気持ちがすごい。稲森に飛距離で勝った、負けたってやってたし。稲森は『うるさいなー』と思ってたでしょうが」と、リラックスしたラウンドの中にも、刺激をもらい、後半の躍進にもつながった。

米ツアーの予選会を控えているため、終盤の試合には出られない公算が強い。「それまでに何とか３勝（あと２勝）。チャンスなので」と残り２日、スパートをかける。