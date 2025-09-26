韓国放送局・Ｍｎｅｔで放送された、グローバルＫ−ＰＯＰボーイズグループプロジェクト「ＢＯＹＳ ＩＩ ＰＬＡＮＥＴ」（ボイプラ２）が２５日にファイナルを迎え、８人のデビューメンバーが決定した。

この日の放送では、グループ名が「ＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥ」（アルファドライブワン）になったことが伝えられ、ＭＣのキム・ジェジュンから「必ず最高になるという目標と情熱、推進力を持ったひとつの公式チームという意味を持つ」「『ボイプラ２』公式グループが生み出す、成長と飛躍の旅を楽しみにしてほしい」と説明した。

選抜メンバーは、１位を守り続けてきたイ・サンウォン（２２）が頂点を制し、２位ジョウアンシン（１８）、３位ホー・シンロン（２０）、４位キム・ゴンウ（２２）、５位ジャンジアハオ（２２）、６位イ・リオ（２２）、７位チョン・サンヒョン（１７）、８位キム・ジュンソ（２３）と、チームＫの練習生から５人、チームＣの練習生から３人が最終デビュー組に名を連ねた。

ＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥは今後５年間、世界の舞台でＫ−ＰＯＰの新たな可能性とパワーを披露していく。