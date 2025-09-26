夫婦それぞれで愛犬を撮影してみたら…？あまりにも露骨な表情の違いが『別犬！？』と大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で52.3万回再生を突破し「ワンちゃん2匹飼ってる？」「どっちも可愛い」「お目目ｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夫婦でそれぞれ『犬の写真』を撮影した結果…もはや別の犬？『露骨すぎる表情の違い』】

ママには笑顔のポテトくん

TikTokアカウント「potechip2525」に投稿されたのは、ビションフリーゼの「ポテト」くんの表情の違いを捉えた投稿です。というのも、パパとママがポテトくんの写真を撮るとお顔が露骨に違うのだとか。

ママが撮影すると、どれもキラキラの笑顔が眩しいポテトくん。レンズ越しに大好きなママを見ているからでしょうか。何よりも潤みがちなキュルンとしたお目目がとっても愛くるしかったそう。

パパにはキッと吊り上がった目で…！？

対してパパが撮影すると、真ん丸なお目目が三角に…！キッと吊り上がった目と固く閉じたお口からは『笑うものか！』という固い決意を感じます。

あまりに露骨な表情の違いは「ワンちゃん2匹飼っているんですか？」とのコメントが届くほど。もはや別犬かと勘違いしてしまうほど表情が異なっていたとか。

ポテトくんはもちろんパパのことも好きですが、自分より下に見ているのだそう。そんなふたりの関係性が一目で分かる投稿には、多くの人が笑ってしまったのでした…！

ママとパパでまったく表情が違うポテトくんには「どっちも可愛い♡」「パパ恨まれてる…？」「きゅるきゅるお目目たまらん」などのコメントが寄せられています。

おねだりが可愛い♡

パパとママで表情を使い分けるポテトくんですが、ママにおねだりをする姿が別投稿で紹介されています。うるうるのお目目で何かを訴えている様子のポテトくんですが、どうやらおやつがほしい模様。

自らおやつの棚まで出向きアピールをしますがママの反応はイマイチ…。わざと怒ってみたりクルンと回ってみたりと、あの手この手を駆使するポテトくん。そんな愛犬が可愛くて仕方のないママは何度も「何？」と聞いてしまうのだそうですよ♡

