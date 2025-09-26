¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¡¢S¡¦¥é¥â¥¹¡¢¥Ï¥á¥¹¡¢K¡¦¥Ê¥Ð¥¹¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¤Ê¤¼¼ÂÎÏ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¡ÖºÇ¤âÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ê¡¼¥¬MX¡×
ºòº£¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ò»ý¤Ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àª¤Î³èÈ¯¤ÊÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤ÂåÌä¤ï¤ºÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¥µ¥¦¥¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦MLS¤â¼ç¤Ê¹Ô¤Àè¤Î1¤Ä¤À¡£º£²Æ¤â¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤Ê¤É²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢MLS¿Íµ¤¤â·òºß¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦1¤Ä¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÀªÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£MLS¤È¤Î´Ø·¸¤â¶á¤¤¥á¥¥·¥³¡¦¥ê¡¼¥¬MX¤À¡£
º£²Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍFW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤¬400Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ø¡¢¥×¡¼¥Þ¥¹¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½MF¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥¸¡¼¡¢¥ì¥¢¥ë¤ä¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¿GK¥±¥¤¥í¥ë¡¦¥Ê¥Ð¥¹¡¢¥Ñ¥Á¥å¡¼¥«¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿ÍMF¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥«¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ç¡¢¥Æ¥£¥°¥ì¥¹¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤éFW¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥³¥ì¥¢¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ï¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤È¤â·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
º£²ÆºÇ¤â¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î2160Ëü¥æ¡¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÊä¶¯³Û¤½¤Î¤â¤Î¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤ò¹ª¤ß¤Ë°ú¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê©¡ØFoot Mercato¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¤¤¤ë¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£MLS¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²Á³Ê¤¬¹âÆ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¼êº¢¤Ê¤¬¤éÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥á¥¥·¥³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥¬MX¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤ÏMLS¤è¤ê¥ê¡¼¥¬MX¤ÎÊý¤¬»ëÄ°Î¨¤¬¹â¤¯½Ð¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËMLS¤È¥ê¡¼¥¬MX¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¥ê¡¼¥°ÇÕ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¥ê¡¼¥¬MX¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥±¥ì¥¿¥í¤Î¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥·¥å¥Ô¡¼¥²¥ë»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦20°Ê¾å¤Î¥ê¡¼¥°¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¤âÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ê¡¼¥¬MX¤À¡£¥á¥¥·¥³¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡×¤È¥ê¡¼¥¬MX¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¤è¤ê¥á¥¥·¥³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´ðÁÃµ»½Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¹ñ¤ÎÁª¼ê¤â¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¤òÃÎ¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤¹¡£ËÌÃæÊÆ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥¥·¥³¡¦¥ê¡¼¥¬MX¤ÎÆ°¤¤â¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£