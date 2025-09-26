Hangzhou MING Studio Information Technology Co., Ltd.（以下、MING STUDIO）は、VR専用で展開していた新感覚ロボットアクション『Mecha Force -メカフォース-』のNon-VR版（Steam向け）を2025年内に正式リリースすることを発表した。

（関連：【画像あり】『Mecha Force -メカフォース-』プレイ画面）

VR版はMeta Storeなどで高評価を獲得し、ロボットファンやアクションゲームファンから熱狂的な支持を集めてきた本作。今回のNon-VR対応により、より幅広いプレイヤーが“夢に見たロボットアクション体験”を気軽に楽しめるようになる。

さらに、2025年9月25日～28日に幕張メッセで開催される『東京ゲームショウ2025』では、Non-VR版の試遊ブース（幕張メッセ ホール9・09-W12）を出展予定中。いち早く“憧れの巨大ロボアクション”を体験できる機会となる。

◾️『Mecha Force -メカフォース-』とは

『Mecha Force -メカフォース-』は、NetEase出身の孫弋涵（ソン・イハン）氏が率いる MING STUDIO が開発した、ロボットアクション×ローグライトの融合タイトル。

プレイヤーは巨大機体「麒麟（KYLIN）」を操縦し、人類を脅かす存在「ドミネーター」との壮絶な戦いに挑む。

・ド迫力のアクション演出：アニメで見たようなミサイル、ビーム、近接格闘を自らの手で繰り出す爽快感・ローグライト要素：挑戦のたびに異なる展開が生まれる、高いリプレイ性・自由なカスタマイズ：数十種類に及ぶ武装を組み合わせ、自分だけの戦術を構築・ストーリーとキャラクター：謎の少女マキ（CV：斎藤千和）がプレイヤーをサポートし、物語を深める

◾️Non-VR版での進化ポイント

・PC（Steam）向けに最適化された操作システム・VR環境がなくても楽しめる新たなUI・演出・向上したグラフィック表現・Non-VR版オリジナル武器の追加

■開発者コメント

『Mecha Force』が目指したのは、子どもの頃テレビの前で憧れた“あの操縦席”に、本当に自分が座る感覚です。

舞台は〈ドミネーター〉に追い詰められた終末世界。あなたは神話級機体〈麒麟（KYLIN）〉のパイロットとなり、謎多きナビゲーター・マキに導かれながら、一歩ずつ戦域を切り拓いていきます。

ミサイルの雨を裂くビーム、間合いで勝敗が変わる斬撃、手が震えるほどの必殺技。VRで培った“没入の手触り”はそのままに、Non-VR版では操作・UI・演出を一新し、誰もが『巨大ロボを自分の意思で動かす』快感にたどり着けるよう磨き上げました。

ただ敵を倒すだけではありません。戦うごとに機体は成長し、マキとの信頼は深まり、失われた過去が少しずつつながっていく--。そして、あなたの選択がこの世界の結末を変えていきます。

ロボットを愛するすべての人へ。Non-VR版では新たな要素も追加しました。あの頃、胸の奥で燃え上がった火を、もう一度。コックピットでお会いできるのを楽しみにしています。

- 孫弋涵（ソン・イハン）／MING STUDIO CEO & プロデューサー

（文＝リアルサウンドテック編集部）