伊藤 蘭が、全国6都市9公演をめぐるホールツアー『伊藤 蘭 コンサートツアー 2026～Dance on! Love on!～』を2026年4月より開催する。

2026年にソロデビュー7周年を迎える伊藤 蘭。本ツアーは、キャンディーズの解散日である4月4日の神奈川 カルッツかわさき ホール公演からスタートし、大宮 ソニックシティ 大ホール、大阪 フェスティバルホール、5月に名古屋 COMTEC PORTBASE、東京 SGC HALL ARIAKE、6月に福岡 キャナルシティ劇場でのツアーファイナルと全国6カ所のホールをめぐる内容だ。

東京公演は、5月29日のソロデビュー記念日の翌日である5月30日、31日に2デイズで開催。本ツアーのチケットは、本日9月26日10時よりオフィシャル最速抽選先行が開始している。

なお、現在販売中の『伊藤 蘭 ～Over the Moon～ コンサートツアー 2024-2025』Blu-ray／DVDにはチケット抽選先行申込用シリアルナンバーが封入されている。チケット詳細は公演オフィシャルサイトへ。

・伊藤 蘭 コメント

2026年のツアータイトルは～Dance on! Love on!～ソロでは初めての春のツアー！そして初めての会場にも！皆さんと一緒に歌って踊って盛り上がって楽しい時間を過ごせたら嬉しいです♡

（文＝リアルサウンド編集部）