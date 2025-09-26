加藤ローサ、TOKYO FMで新番組 「心の宝物」に耳を傾ける
TOKYO FMは26日、10月改編を発表。俳優の加藤ローサが担当する『Volkswagen TREASURES』（JFN全国38局フルネット※一部放送時間違い 月〜木 後4:50〜5:00）がスタートする。
【写真】「穏やかな顔になってるね」故郷の鹿児島で休日を過ごした加藤ローサ
人生の中で誰もが持っている「心の宝物（TREASURES）」に耳を傾ける番組。音楽、風景、言葉、モノ、形あるものもないものも含めて、リスナーの心を支え、人生を豊かにしてきた「大切なもの」たちをエピソードとともに紹介する。
加藤は1985年6月22日生まれ、鹿児島県出身。ファッションモデルとしてデビュー後、俳優としても活躍。『ゼクシィ』CMで披露したウエディングドレス姿で大きな注目を集めた。11年6月に松井氏と結婚し、同年にフランス・ディジョンで第1子男児を出産。14年に第2子男児を出産した。2025年8月放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』で、離婚を初公表した。
【写真】「穏やかな顔になってるね」故郷の鹿児島で休日を過ごした加藤ローサ
人生の中で誰もが持っている「心の宝物（TREASURES）」に耳を傾ける番組。音楽、風景、言葉、モノ、形あるものもないものも含めて、リスナーの心を支え、人生を豊かにしてきた「大切なもの」たちをエピソードとともに紹介する。
加藤は1985年6月22日生まれ、鹿児島県出身。ファッションモデルとしてデビュー後、俳優としても活躍。『ゼクシィ』CMで披露したウエディングドレス姿で大きな注目を集めた。11年6月に松井氏と結婚し、同年にフランス・ディジョンで第1子男児を出産。14年に第2子男児を出産した。2025年8月放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』で、離婚を初公表した。