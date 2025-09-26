横浜ＦＭは２６日、横須賀市内でＦＣ東京戦（２８日・味スタ）に向けて冒頭のみを公開して全体練習を行った。

前節の敵地Ｇ大阪戦では後半１５分にＭＦ天野の得点で先制したが、同２０分に同点に追いつかれてから１４分間で３失点を許して１―３で逆転負けを喫した。同戦を振り返り、大島秀夫監督は「狙い通りに選手がやって欲しいことをやった先制点までだったので、そこに関してはすごくポジティブで自信を持っていいと。ただ、その後の１０分間の戦い方は、チームとしてのそういう状況でどうするかという細部の所の徹底と意思統一なので、これをミーティングと練習でしっかり同じことが起きないように（取り組んだ）。こういう状況ですけど、学んで、次に生かさないといけないことは変わらない。成長していくことが大事」と強調した。

現在チームは勝ち点２８（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１６）で並んでいる。ＦＣ東京は現在３連勝中と好調を維持しているが、Ｊ１残留に向けて是が非でも勝利をつかみたい一戦。指揮官は「（ＦＣ東京は）前線のパワーとスピードは、スタート（先発）、途中から含めてタレントが多い。そこをどう抑えるかが大事。同じようにアウェーの先制点というのは重要になってくると思うので、より慎重に、だけど自分たちがやることをしっかりやって、いいパフォーマンスを出せるように入らないといけない」と引き締めた。

またチームにとっては鹿島（通算６１２勝）に続く２クラブ目のＪ１通算５５０勝に王手をかけて迎える一戦ということもあり「目の前の１勝が常に欲しい状況ではありますけど、今までの歴史の偉大さを感じますし、そういう状況なので、なおさらこの１勝を早くもぎ取らないといけないなと感じます」と決意を示した。