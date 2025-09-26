男子プロゴルフでツアー３１勝の片山晋呉（５２）が２６日に自身のインスタグラムを更新し、６月から２か月ほど入院していたと明かした。「骨に菌が入ってしまい」起き上がることができなくなったと説明。既に退院して１か月がたち、リハビリに励んでいるという。

そして「明日からＢＳフジテレビで解説から復帰します。是非楽しみにしてください！」と呼びかけた。

◆片山 晋呉（かたやま・しんご）１９７３年１月３１日、茨城・下館市（現・筑西市）生まれ。５２歳。実家がゴルフ練習場を経営し、２歳でクラブを握る。水城高、日大を経て９５年のプロテストに一発合格。９８年のサンコーグランドサマーでツアー初優勝。２０００、０４〜０６、０８年に賞金王。通算３１勝で永久シード保持。１７１センチ、７０キロ。