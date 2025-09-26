【MLB】カブス 5ー8 メッツ（9月25日・日本時間26日／シカゴ）

【映像】衝撃の“悪球打ち”29号弾→同僚も首を振り脱帽

リグレー・フィールドが熱狂に包まれた。9月25日（日本時間26日）の対メッツ戦に、「5番・ライト」で先発出場したカブスの鈴木誠也外野手が、38戦ノーアーチのトンネルを抜け出す1試合2発。2打席連続となった29号はチームメートも驚く悪球打ちだった。

鈴木は4回の第2打席で自身39試合ぶりの28号ソロを左中間スタンドに放ち、さらに6回にはメッツのノーラン・マクリーン投手が投じた内角低め、完全なボールゾーンに外れるスイーパーを豪快にすくい上げて左翼スタンドへ。球速86.1マイル（約138km/h）、打球速度は101.9マイル（約164km/h）、飛距離396フィート（約121m）の特大3ランで、29号に到達した。MLB公式データ『baseball savant』の配球図でも、枠を大きく外れた“悪球”であったことが記録されている。

この一打に球場は総立ち。カブスベンチも両手をあげるポーズで鈴木を称賛したが、中でも40歳ベテランのジャスティン・ターナーは思わず首を振り、苦笑いしながら讃える場面が見られた。X（旧Twitter）上でも、MLB公式が「鈴木誠也がマルチ本塁打。カブスが反撃の射程圏に」と動画投稿。カブス公式も「誠也が再び襲いかかった！」と興奮気味に速報。SNSでは「このホームランはかなり芸術的だね」「えげつないコースホームランにしたな笑」「ここまできたら３０発１００打点いってほしー」「たいしたもんだ。大谷がいるから目立たないが」と、驚きや称賛の声が続々。

鈴木は日本人右打者として初のシーズン30本塁打に王手をかけ、チームの2020年以来5年ぶりとなるプレーオフを前に、復活を印象付ける一打となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）