¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê£´£²¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«£±£°£¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ø£Ó£È£É£Â£Õ£Ù£Á£±£°£¹¡ß£Ë£Ï£Ä£Á¡¡£Ë£Õ£Í£É¡¡£²£µ£ô£è¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡¡£Ã£á£í£ð£á£é£ç£î¡Ù³«ºÅµÇ°²ñ¸«¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿£Ó£È£É£Â£Õ£Ù£Á£±£°£¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¡¢¸öÅÄ¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë£Ö£Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÎóÌÜ¤è¤ê¤âÁ°¤Ç¸öÅÄÐÔÌ¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¹á¤ê¤â¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¹á¤ê¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉº¤¦±é½Ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¸öÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÂç»ö¤«¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÎ¤È¤ÏÈè¤ìÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¶¯²½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì£µÇ¯¸å¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö£µÇ¯¸å¤Ã¤Æ£´£·ºÐ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö£µ£°ºÐ¼êÁ°¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÇ¯Áê±þ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ã¤Ý¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸öÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤À¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬Èþ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²æËý¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÈþ³Ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ì¥¤¤Ï²æËý¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤ë¤È¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤ä¤ÄÂ¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¡Ê£¹·î£²£³Æü¡Á£±£°·î£µÆü¡Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«Å¹¤È°¤ÇÜÌîÅ¹¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£