BTS・RM、181cmの圧巻スタイルで空港を魅了！“ワールドクラス”オーラ全開でイタリアへ出国【空港写真】

BTSのRMが圧倒的なオーラを放った。

【写真】「全員スタイル抜群」BTS・RM、両親や妹を公開

9月26日、RMは海外スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港からイタリア・ミラノへ出国した。

この日RMは、白いTシャツにブラックのパンツを合わせ、ベージュのジャケットを羽織ったシンプルかつ洗練されたスタイルで登場。181cmの抜群のスタイルと、黒いサングラスによってさらに強調された“ワールドクラス”のオーラで視線を奪った。

（写真提供＝OSEN）RM

（写真提供＝OSEN）RM

なお、RMはイタリア・ミラノで開催されるラグジュアリーブランド「Bottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）」の「SUMMER 2026」ショーに出席する予定だ。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。