ILLIT・ウォンヒ、デビュー後“初”となる単独バラエティコンテンツ出演決定！新たな一面を披露へ

ILLITのウォンヒが、デビュー後初の単独バラエティに挑戦する。

9月26日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、ウォンヒは新ウェブバラエティ『今日も険難ヒ』（原題）への出演を決定し、初収録を控えているという。

『今日も険難ヒ』は「STUDIO HORAKHORAK」が制作する新コンテンツ。同スタジオは「楽しい毎日のために」をテーマに、K-POPアイドルたちの予測不能な魅力を引き出す作品を数々手がけてきた。これまでにも、LE SSERAFIM・宮脇咲良の『怖いもの知らずクラ（コプトオプクラ）』、ZEROBASEONE・キム・ジウンの『少年探偵キム・ジウン』、Kep1erの『ケバケ食堂』などを制作している。

デビュー後初の単独バラエティとなるウォンヒの『今日も険難ヒ』は、天真爛漫なアイドルがワイルドな世界を体験する様子を描く番組。ステージ上では爽やかで清涼感あふれる魅力を放つウォンヒだが、この番組ではまた異なる一面を見せることが期待される。

普段から多くのバラエティやコンテンツでユーモアあるトーク力と抜群のセンスを発揮してきたウォンヒだけに、“バラエティ界の期待株”としての活躍が注目されている。

ウォンヒがデビュー後初の単独バラエティ収録を控えるなか、ILLITは11月にカムバックを予定している。今回のカムバックは、6月に発売された3rdミニアルバム『bomb』や、9月1日の日本正式デビューで好評を得た流れの中で行われるため、さらに期待が高まっている。

主要音楽チャートで存在感を示し、リリースのたびに自己記録を更新し続けているILLITは、11月のカムバックを通じて「信じて聴けるILLIT」としての歩みを続ける見込みだ。

またILLITは、11月8日・9日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールでアンコールファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY ENCORE」を開催する。

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ。本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーとしてデビューを果たした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。