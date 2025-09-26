スピードワゴン井戸田の美人妻、夫リクエストの料理並んだ夕食公開「家庭的で素敵」「全部美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が9月25日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫からリクエストされた料理などが並んだ夕食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】スピワ井戸田の美人妻「理想の夕食」と話題の食卓
蜂谷は「今日もお疲れ様でした」と1日を振り返りながら、「肉じゃが」「おつまみ味玉」「梅と玉ねぎしその冷や奴」「師匠リクエストのシンプル焼き茄子」が並んだ食卓を公開。“ハンバーグ師匠”として活躍する井戸田を“師匠”と呼んでおり、「師匠リクエストのシンプル焼き茄子」は井戸田がリクエストした一品であることがわかる。
また「今日はベビバークが昨日からお腹ゆるゆるだったので保育園お休みの日」と子育ての様子を報告。「病院いったり一緒にお昼寝したり ギャン泣きに手を焼いたり 楽しく無邪気に過ごした！笑」と家族との時間を綴っている。
この投稿に、ファンからは「家庭的で素敵」「全部美味しそう」「愛情が伝わる」「お疲れ様」「優しい奥様」「理想の夕食」といった声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
