今田美桜「あさイチ」に両親がVTRでサプライズ出演「あんぱん」老けメイクは「お母さんにちょっと似てる」
【モデルプレス＝2025/09/26】女優の今田美桜が9月26日、NHK「あさイチ」（総合あさ8時15分〜）に生出演。今田の両親がVTRでサプライズ登場した。
この日、連続テレビ小説「あんぱん」が最終回を迎え、主人公・柳井のぶを演じた今田がスタジオに登場。番組では、10年前に初めて朝ドラのオーディションを受け、4・5回目の挑戦で「あんぱん」の主人公に抜擢された今田のことを近くで見守ってきた両親にインタビューを行った。
両親がVTRでサプライズ登場すると今田は「えー！嘘でしょ！」とビックリ。初めて知る両親の思いに「知らなかった」と感慨深げな様子で、両親には「あんぱん」の主人公に決まったことを、制作・主演発表記者会見後に電話で報告したと明かす。「電話したときは全然ピンときてなかったんですけど、すごく喜んでくれました」と笑顔で振り返った。
VTRで両親の顔は出ていなかったが、今田は「初めて老けメイクをしたときに、事務所の方からお母さんにちょっと似てるって言われました」と「あんぱん」で歳を重ねたのぶの姿に母の面影があると口に。両親について「2人は思い合っている感じがすごいずっとあって」と言葉を選びながら、自分の意思を尊重してくれる存在であり「2人みたいになりたいなと思いますね」と理想の夫婦であるとも話した。（modelpress編集部）
情報：NHK
