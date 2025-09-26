ファミマ「月見背徳メシ」卵と背徳食材が出会った食欲掻き立てるおにぎりや麺など全10種
【モデルプレス＝2025/09/26】ファミリーマートでは、秋の風物詩“月見”をテーマにした「月見背徳メシ」全10種類を、2025年9月30日（火）より全国のファミリーマート約16,300店にて発売する。
「月見背徳メシ」は、“普通の月見じゃモノ足りない。”をテーマに、おむすび、弁当、丼、バーガー、パスタ、グラタンなどに、月見を象徴する卵（または卵黄風ソース）と、食欲をかき立てる5種類の“背徳食材”（背脂、にんにく、から揚げ、マヨソース、チーズ）を使用したオリジナル商品。秋の風物詩である月見を大胆にファミマ風にアレンジして商品化した。
「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」は、鶏ガラの旨味とペッパーが効いた醤油ご飯の中に、煮たまごとこってりやみつきになる味わいの背脂入りのガーリックマヨを使用した。
見た目も具材も背徳感満載の「ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼」は、ニンニクで下味を付けたから揚げに、ニンニクだれと背脂をトッピング。そぼろには、一味マヨソースをかけて、最後まで食べ飽きない仕立てだ。
「月見天津飯（背脂入り炒飯）」は背脂を加えることでこってり感を出した炒飯に、ふっくらと焼き上げた玉子を乗せて丸い月を表現。豚肉、ニラなどを使用したガラスープ仕立てのそぼろ餡をまわしかけた。
「大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ」は、醤油ベースに豚骨や鶏ガラの旨みを合わせた太麺の大盛パスタに、卵黄風ソースや唐揚げ、にんにくチップ、みじん切りにんにく、青ねぎをトッピングし、最後まで食べ飽きない味わいだ。
「麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば」は、人気の台湾風まぜそばを期間限定の背脂ニンニクマシマシ仕立てにしたもの。
この時期外せない「チーズに溺れろ！月見チーズバーガー」は、月見バーガーをトリプルチーズの背徳仕様にレベルアップした。
肉まんからもとろっとろの卵黄風ソース入りの「背脂ニンニク月見まん」が登場。刻みニンニクと豚肉・背脂の食感も効かせ、こってり濃厚醤油ベースで背徳感たっぷりの味わいだ。
このほか、「月見ガーリックベーコンポテサラ（R）」、「月見カルボナーラ風グラタン」、「スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り」も登場する。（modelpress編集部）
