2児の母・長谷川京子、焼き鮭メインの手作り弁当披露「彩りが綺麗」「豪華で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】女優の長谷川京子が9月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。焼き鮭がメインの手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】長谷川京子「健康的」と話題の手作り弁当
長谷川は「おはようございます」と一言添え、焼き鮭や卵焼き、野菜のおかずなどが詰められたお弁当の写真を公開。ご飯には黒ごまが振られ、別容器にはマスカットも用意されている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「豪華で美味しそう」「お弁当のセンス抜群」「こんなお弁当食べたい」「健康的で素敵」「料理上手で憧れる」といったコメントが寄せられている。
長谷川は、2008年10月にポルノグラフィティのギタリスト新藤晴一と結婚し、2009年5月に長男、2012年1月に長女が誕生。その後、2021年10月に新藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆長谷川京子、焼き鮭メインの豪華弁当を公開
